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宣捷異體間質幹細胞 獲衛福部核准執行臨床二期試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

宣捷幹細胞（4724）今（24）日宣布，該公司異體間質幹細胞發展出現重大突破。宣捷開發的異體臍帶間質幹細胞新藥UMC119-06-05，已於11月21日接獲衛福部來函核准治療慢性阻塞性肺病之第二期臨床試驗。

宣捷幹細胞指出，慢性阻塞性肺病（COPD）是一種呼吸道長期發炎導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道，是慢性下呼吸道疾病死亡的主要原因；全球約每10秒鐘就有一個人死於慢性阻塞性肺病，台灣一年有超過5,000人因慢性阻塞性肺病死亡。現行慢性阻塞性肺病主要治療方式以支氣管擴張劑、類固醇、抗生素等藥物維持，無法以藥物完全恢復肺部正常生理狀況，慢性阻塞性肺病通常導致肺功能漸進式惡化，目前沒有藥物能改善肺功能逐漸下降。

宣捷團隊表示，目前尚無間質幹細胞核准為藥物用於治療慢性阻塞性肺病。UMC119-06-05為間質幹細胞具有分化潛力及再生能力的多功能幹細胞，具有調節免疫力、抗氧化、抗纖維化以及抗細胞凋亡的能力。前期試驗結果顯示，間質幹細胞能透過調節特定蛋白質的表達，減輕肺部組織的破壞程度，並降低發炎物質的釋放，因此可望降低發炎反應並修復受損肺泡，恢復肺部功能。

宣捷集團長期專注異體間質幹細胞藥用研究，現獲衛福部核准進入慢性阻塞性肺病二期臨床試驗，是台灣第一家通過核准進入二期臨床試驗的異體間質幹細胞治療慢性阻塞性肺病業者，成為台灣再生醫療產業的重要突破。對於未來朝IPO申請工業局科技事業審查亦將有所助益。

董事長宣昶有表示，宣捷集團持續發展自有異體臍帶間質幹細胞新藥，自幼兒至老年的多項適應症臨床應用，已逐步證明自有新藥發展的可能性。待再生醫療法規的開放，異體細胞新藥具有平價、品質穩定及免治療等待期等眾多優勢，可望對疾病治療或再生醫學發展有重要貢獻。

幹細胞

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