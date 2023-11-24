房價貴到沒買氣？第3季預售10大重災區曝 蛋黃區竟佔半數

近年在政府重手打炒房下，部分區域的預售市場買氣降溫，根據591實價登錄統計，今年第3季全台預售屋十大交易量重災區，與上月相較，10大重災區交易量全面季跌5到7成，不過令人意外的是，上榜的並非是供給量大的重劃區，半數是北市大安、文山、北投、新北板橋、台中西屯等蛋黃區。

591分析，主要是建商搶在《平均地權條例》新制上路前大量推案，拉抬各地第2季基期，而蛋黃區因房價高昂，導致第3季買方追價力道薄弱。

台北市大安區第3季預售成交件數僅27件，季減78.2%，主要是因第2季有指標案「鑄慕」進場，推升整體交易量，加上《平均地權條例》私法人購置住宅採許可制，新制上路前出現一波高價交易潮，帶動大安區7000萬元以上高價住宅成交26筆，但到了第3季僅剩7筆，在高價住宅交易量縮下，大安區成為新制上路後，全台預售屋跌幅最深的區域。

反觀台中西屯，豪宅建商反而選在第3季齊聚推案，包括「聯聚中維大廈」、「雙橡園4117」，推升區域第3季高價住宅交易量，然而第2季因為水湳經貿園區「親家中央公園」、「雍悅一方」及七期重劃區「紀汎希」三大指標案進場，共挹注近600戶成交量，締造該區第2季交易量走揚，第3季在缺乏低總價產品助攻下，表現呈下跌趨勢。

觀察新制上路前，預售屋市場出現推案爆量狀況，像是台南安南第2季有超過20個新建案進場，到了第3季僅剩個位數開案，新北板橋第2季則以江翠北側重劃區交易密集，包括「新濠一滙」、「新潤RIVER ONE」、「甲山林帝景六號」，還有浮洲少見新案「馥華原真」。

台中清水與台南安平則受惠「櫻花市鎮之櫻」與「潤隆鉑悦」兩個單一大量體建案進場，一口氣推升該區第2季成交量，顯示建商為了吸引置產族最後搶購，紛紛趕在新制上路前積極開案，造成各地區第3季預售屋市場明顯冷卻。

此外，北市上榜的還有文山、北投，兩區屬於台北市房價較親民的區域，第2季交易熱絡建案包括文山「岳泰峰華」、「象山主人」與北投「麒源·拓」、「夏沐時」，其中北投有別近年推案多集中在北士科重劃區，兩案分別位於房價較低的奇岩與石牌，備受首購族青睞。

最後，台南近年房市受到南科議題帶動，鄰近的新市與北區，第2季分別在「世界南科Ａ」、「欣府城-進士樓」開案下，吸引南科新貴搶先卡位，拉抬兩區第2季交易量，第3季房市則受新制上路影響，買方態度轉向保守觀望。 2023年第3季全台預售屋十大交易量重災區。資料來源／591實價登錄

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