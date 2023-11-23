台北君悅酒店總經理陳隆慶 突破服務品質提供美好體驗

台北君悅酒店今晚以「豐收‧禧悅」為主題點燈，業主代表闞耀榮在對於明年展望持樂觀看法，期待觀光業能更加暢旺，國際間的交流能融入更多關愛與希望；台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，希望來年能繼續突破服務品質，帶給所有貴賓更美好的服務體驗。

台北君悅酒店今晚以「豐收‧禧悅」為主題點燈，邀請新加坡豐隆集團及千禧酒店集團台灣總經理 闞耀榮總經理偕同酒店總經理陳隆慶及多位高階主管出席年度聖誕點燈，活動當晚間亦邀請財團法人罕見疾病基金會 洪瑜黛副執行長與立人國際中小學丁柔校長與弦樂團，於館內大廳共同點亮由金紅璀璨的十米高巨型聖誕樹，集結萬件飾品與閃耀燈飾，打造信義區必訪打卡朝聖點。

同一時間，Baguette禮品烘焙坊現場及線上購物平台開放販售冰雪系列應景聖誕美點，創意推薦「黃金聖誕樹巧克力」、「臻選聖誕微醺禮籃」、多款法式造型甜點、手作薑餅屋及經典歐風麵包等。

陳隆慶表示，酒店每年舉辦的聖誕點燈儀式，已成為信義區的一大亮點盛事，集結館內員工賣力搭建，以及臺北市私立立人國際國民中小學弦樂團、罕見疾病基金會北區天籟女聲團協力響應，今年亦加入了BenQ明基電通（8215）燈具部門 MindDuo親子共讀、新加坡兒童智能產品領導品牌myFirst等多家知名品牌贊助，為到訪賓客傳遞歡樂幸福的聖誕氛圍，更期待能透過點燈活動所匯集的愛心與溫暖，延續到生活周遭的每個角落。

搶攻節慶商機，台北君悅針對住房及餐飲皆力推專案優惠搶客，即日起至2024年12月30日，推出全新微旅行專案「悅享在我Live Local, Grand Style」，住房依入住人數，每房至多贈送台北101觀景台門票兩張，可任選不含早餐或含凱菲屋豐盛自助早餐方案、累積凱悅天地會員點數及房晚，房客可免費使用戶外溫水泳池、綠洲健身房，凱悅天地會員可免費使用三溫暖設施，目標鎖定歐美、亞洲來台觀光旅客，自在體驗信義曼哈頓的時尚便捷。 台北君悅酒店今晚以「豐收‧禧悅」為主題點燈今天舉行點燈活動。君悅提供

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