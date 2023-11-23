快訊

撐到最後一刻 侯友宜明天11點45分登記正副總統

卡達外交部：以哈23日早上停火 下午4點釋放13人質

藍白郭三方會談後 郭台銘晚間臉書PO文感謝「他」

台北君悅酒店總經理陳隆慶 突破服務品質提供美好體驗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新加坡豐隆集團及千禧酒店集團台灣總經理闞耀榮(右六)偕同酒店總經理陳隆慶(左3)及高階主管出席一同點亮君悅大飯聖誕樹。君悅提供
新加坡豐隆集團及千禧酒店集團台灣總經理闞耀榮(右六)偕同酒店總經理陳隆慶(左3)及高階主管出席一同點亮君悅大飯聖誕樹。君悅提供

台北君悅酒店今晚以「豐收‧禧悅」為主題點燈，業主代表闞耀榮在對於明年展望持樂觀看法，期待觀光業能更加暢旺，國際間的交流能融入更多關愛與希望；台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，希望來年能繼續突破服務品質，帶給所有貴賓更美好的服務體驗。

台北君悅酒店今晚以「豐收‧禧悅」為主題點燈，邀請新加坡豐隆集團及千禧酒店集團台灣總經理 闞耀榮總經理偕同酒店總經理陳隆慶及多位高階主管出席年度聖誕點燈，活動當晚間亦邀請財團法人罕見疾病基金會 洪瑜黛副執行長與立人國際中小學丁柔校長與弦樂團，於館內大廳共同點亮由金紅璀璨的十米高巨型聖誕樹，集結萬件飾品與閃耀燈飾，打造信義區必訪打卡朝聖點。

同一時間，Baguette禮品烘焙坊現場及線上購物平台開放販售冰雪系列應景聖誕美點，創意推薦「黃金聖誕樹巧克力」、「臻選聖誕微醺禮籃」、多款法式造型甜點、手作薑餅屋及經典歐風麵包等。

陳隆慶表示，酒店每年舉辦的聖誕點燈儀式，已成為信義區的一大亮點盛事，集結館內員工賣力搭建，以及臺北市私立立人國際國民中小學弦樂團、罕見疾病基金會北區天籟女聲團協力響應，今年亦加入了BenQ明基電通（8215）燈具部門 MindDuo親子共讀、新加坡兒童智能產品領導品牌myFirst等多家知名品牌贊助，為到訪賓客傳遞歡樂幸福的聖誕氛圍，更期待能透過點燈活動所匯集的愛心與溫暖，延續到生活周遭的每個角落。

搶攻節慶商機，台北君悅針對住房及餐飲皆力推專案優惠搶客，即日起至2024年12月30日，推出全新微旅行專案「悅享在我Live Local, Grand Style」，住房依入住人數，每房至多贈送台北101觀景台門票兩張，可任選不含早餐或含凱菲屋豐盛自助早餐方案、累積凱悅天地會員點數及房晚，房客可免費使用戶外溫水泳池、綠洲健身房，凱悅天地會員可免費使用三溫暖設施，目標鎖定歐美、亞洲來台觀光旅客，自在體驗信義曼哈頓的時尚便捷。

台北君悅酒店今晚以「豐收‧禧悅」為主題點燈今天舉行點燈活動。君悅提供
台北君悅酒店今晚以「豐收‧禧悅」為主題點燈今天舉行點燈活動。君悅提供

觀光 新加坡

相關新聞

「缺工是事實」… 晶華董座指觀光業需要移工：日本開放移工是學習指標

晶華酒店今舉行耶誕點燈，對於政府即將開放印度移工，但遲未開放缺工重災區旅宿業，董事長潘思亮表示，政府與勞動部也做了很多包...

上市櫃「推案王」興富發又有新動作 全國首推「微型辦公」產品搶市

對房市趨勢動見觀瞻的興富發（2542），嗅到房市新竄起「微型辦公」市場商機；興富發建設發言人廖昭雄今（23）日在法說會表...

中市國圖館特區房市熱 預售案「鼎泰森美圖」盛大開工受矚

台中市國圖館特區在中興大學智慧醫學園區規劃進駐帶動下，區域發展再添利多，也為房市挹注新動能。中部知名的鼎泰營建機構，在國...

如興張水江完成階段性任務 12月1日辭任董事長

牛仔褲代工廠如興今天發布重大訊息指出，董事長張水江因階段性任務完成，辭去董事長職務，並自今年12月1日起生效

五星級飯店陸續進駐 晶華董座潘思亮：未來信義計畫區會成為一級戰區

晶華（2707）國際酒店集團董事長潘思亮表示，隨著五星級飯店陸續的進駐，新飯店進駐最大好處是「帶動房價水漲船高」，未來信...

新青安房貸方案 催出10月新承做房貸金額近2年新高

中央銀行今天公布10月5大銀行新承做房貸金額為新台幣787.74億元，較9月增加77.59億元，且創下近2年最大量，央行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。