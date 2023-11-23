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中鋼建置首座「液壓伺服磨潤技術中心」 具高技術價值

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼建置首座「液壓伺服磨潤技術中心」，具高技術價值。中鋼提供
中鋼建置首座「液壓伺服磨潤技術中心」，具高技術價值。中鋼提供

中鋼（2002）推動液壓系統國產化及智能創新，建置全台首座「液壓伺服磨潤技術中心」，共創產業技術價值。

中鋼表示，推動國產化及智能創新成效卓越，已累計節省3.8億元營運成本，也於廠內建置全台首座「液壓伺服磨潤技術中心」，對內提升廠內液壓系統自主設計及檢修能力，對外展開技術服務，促進台灣液壓產業欣欣向榮。

液壓系統泛指運用流體力學原理來增大機械力量的設備及工具，以重型設備為例，係使用泵浦將液壓油介質傳送予液壓缸產生動力，再透過各種控制閥件達到推動設備運作，或是精密操作機具。

中鋼今年成立「數位轉型推動小組」，在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統，陸續導入AI智慧製造及開發成功案例，液壓系統智慧化方面則結合專家心法及廣義迴歸類神經網路等AI技術，完成智能監診技術開發，對於常見的液壓系統故障情形，以自行建立的智能模組提高預警有效性，使生產製程設備穩定運轉。

近年來，中鋼完成高達370多件以國產取代進口液壓系統專案，節省可觀的營運成本，並將自有建立技術擴大應用至鋼鐵製程設備以外的領域，包括軌道工程、離岸風電、大樓鋼結構制震及先進醫療等產業。

中鋼「液壓伺服磨潤技術中心」建置12座專用液壓訓練機台，申請獲得8項技術專利，以結合理論與實務的方式，落實技術傳承及培訓專業人員。另外，液壓技術中心設置「伺服試驗室」，能測試、校正各液壓設備廠牌型號的精密閥件，可進行閥件局部精修，協助廠內大幅提高修測效率，進一步省下原廠修測費用，服務對象更涵蓋中鋼集團海內外子公司、下游客戶及國內業者。

展望未來，中鋼液壓技術能力將持續透過國產化的落實以及液壓技術中心的服務開展，成為邁向精緻智慧鋼廠的重要推進力，更期望與國內液壓產業供應鏈深化合作，培育專業人才，實踐中鋼「價值共創」的願景。

中鋼建置首座「液壓伺服磨潤技術中心」，具高技術價值。中鋼提供
中鋼建置首座「液壓伺服磨潤技術中心」，具高技術價值。中鋼提供

中鋼 鋼鐵

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