老屋改建夯 今年北台灣案量破2,300億元、年增5.5%

據住展雜誌統計 ，今年截至11月15日止，北台灣老屋重建(都市更新及危老重建)推案量為2,375.8億元， 較去年全年增加124.42億元，增幅達5.5%。且北台灣老屋重建推案量占比，已達整體推案量的22.8%，較去年全年增加5.87個百分點。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣老屋重建推案量增加，一大原因是市區大面積都更案開花結果，且住宅及商辦案都有，如北市大安指標都更案「DIAMOND TOWERS 台北之星」、中山「國家企業廣場」以及新北三重「晴空大地」等。明年在指標飯店、廠辦重建案釋出銷售下，北台灣老屋重建推案量有望再戰新高。

大安老屋重建推案量超過600億元，北台灣仍以台北市的老屋重建推案量最大，今年截至11月15日，老屋重建推案量1,476.7億元 ，雖較去年全年還少81.38億元，不過等到今年12月新案正式進場，台北市老屋重建推案量就會超過去年水準。當中大安區因迎來都更、危老大案，老屋重建推案量已逾600億元，居北台灣各行政區之冠。

北台灣老屋重建推案量第二名為新北市，老屋重建推案量約700.2億元，已較去年全年增加 116.6億元，年增約20%，老屋重建推案量較大的行政區為三重及板橋，推案量都超過百億元。

今年新竹市則以148.5億元的推案量，超車桃園市，成為北台灣老屋重建推案量第三名 ，建案主要位在東區、北區。至於新竹縣，在危老重建推動下，今年老屋重建推案量順利破蛋，來到44.6億元，且除了竹北，在湖口、新豐、新埔、芎林也都有危老案推出。

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