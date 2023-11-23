供給來了！新天龍國老屋重建案超車桃園、排名第三

今年北台灣整體新建案推案量下滑，不過都更、危老推案量仍持續成長。根據住展雜誌統計，今年截至11月15日，北台灣老屋重建（都市更新及危老重建）推案量為2,375億元，較去年全年增加124億元，增幅達5.5％。

其中今年新竹市以148億元的推案量，超車桃園市，成為北台灣老屋重建推案量第三名，建案主要位在東區、北區。

至於新竹縣，在危老重建推動下，今年老屋重建推案量順利破蛋，來到44.6億元，且除了竹北，在湖口、新豐、新埔、芎林也都有危老案推出。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣老屋重建推案量增加，一大原因是市區大面積都更案開花結果，且住宅及商辦案都有，如北市大安指標都更案「DIAMOND TOWERS 台北之星」、中山「國家企業廣場」以及新北三重「晴空大地」等。明年在指標飯店、廠辦重建案釋出銷售下，北台灣老屋重建推案量有望再戰新高。

北台灣仍以台北市的老屋重建推案量最大，今年截至11月15日，老屋重建推案量1,476億元，雖較去年全年還少81億元，不過等到今年12月新案正式進場，台北市老屋重建推案量就會超過去年水準。

當中大安區因迎來都更、危老大案，老屋重建推案量已逾600億元，居北台灣各行政區之冠。

北台灣老屋重建推案量第二名為新北市，老屋重建推案量約700億元，已較去年全年增加116億元，年增約20％，老屋重建推案量較大的行政區為三重及板橋，推案量都超過百億元。

進一步觀察各縣市老屋重建推案量占比，台北市因整體推案量被商辦案推高，老屋重建推案量占比約48％，較去年全年下滑6.18個百分點。至於新北市，今年老屋重建推案量占比來到20％，較去年增加7.47個百分點。占比上升最多的則是新竹市，今年老屋重建推案量占比達34.72％，比去年全年增加24個百分點。 北台灣老屋重建推案量統計。資料來源／住展雜誌 北台灣老屋重建案量占比統計。資料來源／住展雜誌

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