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太普高積極進取房地產業 董事會通過投資台南平實案

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

太普高（3284）積極進取房地產市場，22日董事會通過投資台南東區平實案，將對營收獲利加分。

法人表示，太普高引進全新的泰嘉開發經營團隊後，成功振衰起弊，透過導入房地產行銷開發、發展生活事業等策略，太普高由虧轉盈脫胎換骨，營運獲利走進上坡路。

房地產 營收

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