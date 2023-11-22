太普高積極進取房地產業 董事會通過投資台南平實案
太普高（3284）積極進取房地產市場，22日董事會通過投資台南東區平實案，將對營收獲利加分。
法人表示，太普高引進全新的泰嘉開發經營團隊後，成功振衰起弊，透過導入房地產行銷開發、發展生活事業等策略，太普高由虧轉盈脫胎換骨，營運獲利走進上坡路。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 透天不夯了？16縣市總價下跌 僅這縣市逆勢上漲13％
▪ 曾被列台灣神秘富豪！長春集團鄭家砸3.2億現金買西華富邦
▪ 七都預售屋主流單價曝 台北逾四成站上百萬
▪ 買電梯占比逾6成 房仲：兩優勢成為市場主流
▪ 中壢工業區土地公開標售 底價11.88億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言