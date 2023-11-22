光隆董座詹賀博：明年成長可期 羽絨類產品不比今年差
羽絨暨機能成衣廠光隆（8916）董事長詹賀博表示，隨北半球步入冬季，消費者對保暖服飾需求逐漸強勁，羽絨類產品出貨升溫，對於明年營運成長很有把握，目前訂單能見度最遠已看到明年第3季，明年羽絨類產品不會比今年差。
台灣區羽毛輸出業同業公會今（22）日舉辦70周年暨品質標籤抽檢系統發布記者會，詹賀博在會前指出，今年入冬後氣溫明顯下降，東北亞更是該冷的地區都有變冷，目前已經觀察到羽絨服需求動能出現，目前已開始接到明年羽絨類訂單、能見度最多已到明年第3季，預計到12月時會更為明朗，就目前的狀況看來，明年羽絨類產品不會比今年差。
至於成衣部分，詹賀博表示，成衣廠的營運谷底已過，對於明年的成長很有把握，預估明年第2、3季營運會較今年同期明顯回溫，營收可望達雙位數百分比成長。
台灣區羽毛輸出業同業公會今日宣布針對羽絨產品推動品質標籤暨抽檢系統，未來消費者可透過台灣羽毛公會網站中的抽檢系統，搜尋包括羽絨產地、鴨及鵝絨成分、彈性質等商品資訊。
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