羽毛公會七十周年 推吊牌認證機制 為羽絨產品把關

近期出現不肖業者以摻雜劣質羽毛充當純羽絨產品的爭議事件，台灣區羽毛輸出業同業公會（台灣羽毛公會）今（22）日正式宣布推動「品質標籤暨抽檢系統」，納入「業者自律、機構檢驗、公會稽查」的品管概念，將會每年公開申請及抽檢結果，為消費者扮演品質把關的角色，期以創造具公信力的消費市場使民眾得到更佳的購物體驗，買得安心又放心。

台灣羽毛公會理事長暨光隆實業（8916）董事長詹賀博表示，台灣的精緻羽絨必須被看見、台灣羽絨的好必須被了解，公會任重道遠，以創新眼光奮力前行，期待為消費者創造更透明真實的羽絨市場，讓優質廠商擁有更高的識別度及購買度。由於目前政府並沒有對羽絨產品做定期抽檢，避免羽絨填充成份標示不實，台灣羽毛公會於創立七十年之際，全力推動「品質標籤暨抽檢系統」，而掛上台灣羽毛公會的品質標籤後，消費者可以依認證來判別產品的優劣。

詹賀博強調：「有台灣羽毛公會就不用擔心」。從業者最初的品質標籤申請資格的縝密審核、符合資格確認送審的第三方檢驗機構報告內容再度審核，至產品上架後的市場隨機抽驗檢測，建立起一道道嚴密完整的把關流程，為消費者嚴謹審核商品品質、打造優質的產業形象，也激勵會員企業堅持生產優質產品，藉此構築正向循環，促使台灣羽絨羽毛產業永續經營、走出精緻路線。

創立於1953年台灣羽毛公會（TFEA）迄今已七十年，由多家羽絨廠商組成，在生產品質與選購商品之間建立抽檢機制，擔任起揭露資訊的重任，為台灣優質廠商與他們的產品驗名正身，成為消費者購買羽絨產品的「安心指標」！守護良性產業競爭、保護消費者權益，讓羽毛公會加上第三方實驗室的火眼金睛先行檢視，讓掛品質標籤成為台灣優質羽絨產品的最佳保證。 邁進七十周年的台灣羽毛公會全力推動「品質標籤暨抽檢系統」，掛上其品質標籤後，消費者可以依認證來判別產品的等級優劣。記者魏鑫陽／攝

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