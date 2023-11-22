七都預售屋主流單價曝 台北逾四成站上百萬

永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年來七都的預售屋單價帶表現，發現台北單價百萬以上已成主流，占全市總量的43.9%，購屋負擔越來越重。

新北單價5字頭占總量的31.8%最多，其餘五都均以3字頭為主流單價帶，其中新竹6字頭以上占比也接近二成，最為驚人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近兩年房市交易略顯降溫，但通膨攀高，帶動原物料、工資走揚，營建成本大幅增加，讓房價居高不下。近一年來，台北市預售屋單價百萬以上占比已超過四成，想擁有台北市門牌預售屋的購屋族群，單價百萬恐怕已成基本門檻，8字頭占比甚至突破八成，若想在台北市買到6字頭以下的預售屋，選擇已不多。

觀察近一年台北市單價百萬以上的預售屋交易中，獨缺萬華區和文山區，其餘十個行政區都有不少百萬以上的建案，因此想在台北市撿便宜，可往這兩區去選擇。

另外台北市預售單價破百萬早已不足為奇，甚至有些豪宅建案已經突破200萬大關，最多的落在大安區，交易量有21筆。

陳金萍指出，近一年新北市預售屋的交易中，發現5、6字頭的占比近六成， 2、3字頭占比已不及兩成，且低單價的預售屋大多位在淡水、八里、金山等蛋白區域。若想在新北市買到具備交通和生活機能優勢的區域，預算恐怕得拉到單價5字頭以上，才較有機會購入。

新竹縣市主力單價帶落在3、4字頭，占比合計達56.7%，受惠於竹科帶來的工作機會多，因此吸引眾多人口遷往當地居住，且購屋族群大多是高收入所得的科技新貴和工程師，房價負擔能力佳，單價也被推升至3、4字頭為主流。

加上新竹縣市腹地受限，新增供給不多，供不應求的狀況下，在精華地段如新竹市東區、新竹縣竹北區等地的預售案單價續創高，6字頭以上的占比將近二成，甚至不乏7字頭的預售屋交易紀錄，是七都中除雙北和台中外，第四個出現7字頭預售建案的縣市。

至於台中市的預售房價帶，則呈現分布相對均勻的狀況，預售屋單價帶從2字頭一路到6字頭以上，占比都超過一成，價格帶分布相對均勻。

近一年來雙北以外的五大都會區預售屋交易中，3字頭是各都會區主流的單價帶，其中又以桃園、台南和高雄最為明顯，2、3字頭占比超過七成。

陳金萍分享，桃園市長期房市的剛性需求強勁，再加上近幾年雙北地區房價對許多購屋族群已不堪負荷，於是選擇往桃園一帶購屋。也因青埔特區、林口A7重劃區等5大新興重劃區的開發及重大建設發展成熟之下，預售屋單價從1、2字頭到現在已站穩2、3字頭，交易量也突飛猛進，甚至超車長年居冠的新北市，成為七都之冠。

過去房價較低的台南，因南科發展帶動房市蓬勃，讓當地房價水漲船高，整體房市已站穩3字頭。過去房價也相對便宜的高雄，近年來產業重心轉向生技醫材、航太產業，也積極發展電動車與半導體相關產業，加上楠梓產業園區台積電設廠投資、橋頭科學園區開發等利多，帶動當地居住需求而推升房價，目前預售屋單價也站穩2、3字頭。

近一年台北市外其餘六都預售屋各單價區間占比。資料來源／永慶房產集團 近一年台北市預售屋各單價區間占比。資料來源／永慶房產集團

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