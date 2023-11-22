難轉手！16縣市透天總價走跌 這裡逆勢漲13％

近年不動產價格走揚，高總價的住宅不易去化，透天的買方越來越少，依據實價資料統計各縣市透天總價，全台有16個縣市平均總價下滑，台北市跟去年相比下降21%，跌幅度最大，全台唯獨新竹縣逆勢大增，今年透天平均總價上漲13%，平均總價來到1,792萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，先前危老都更風行，不少投資人購買透天進行整合，隨著危老時程容積獎勵逐年降低，以及工料成本增加，購買透天的投資開發者漸少，而一般買方難以負擔高總價透天，因此大部分縣市的透天交易總價下降，僅新竹縣大放異彩。

根據實價資料統計各縣市透天總價，平均總價最高為台北市，平均一戶4,494萬元，價格是其它縣市的三倍，去年總價5,664萬，今年跌破5千萬，平均總價重跌21%。

新北市透天平均總價排名全台第二，平均一戶2,892萬元，比去年小幅增加4%，新竹市雖然平均總價下跌6%，但平均總價還在2千萬以上，高於桃園、台中、台南及高雄等4都。

至於新竹縣是全台唯一透天平均總價成長超過一成，今年平均一戶1,792萬元，年增幅13%，竹科拉動房市的能量強。

住商不動產竹北台大加盟店店東陳李鴻指出，竹科就業人口是新竹縣市房市主力，買方約有7成是工程師，高端買方中還有醫生及企業主，以整體房市來看，買方因總價考量，購屋的主要類型還是大樓，透天不到2成。通常購買透天是中年以上的換屋族，因其資金較為充裕，才能負擔透天的價格，一般首購族很難入手透天。

陳李鴻提到，新竹縣透天價格明顯上揚，關鍵在於新竹縣的土地價值逐年成長，高鐵特區土地價格每坪破百萬，縣治二期的土地價值每坪約60~70萬元，因此竹北市透天總價帶通常在3~4千萬元，獨棟透天別墅可上看6~8千萬元，買方居多為企業主。

觀察各縣市透天平均總價，剩雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣及澎湖縣不到千萬元，想住透天需砸重金。郎美囡表示，近幾年土地價格走升、建築成本提高，買方口袋夠深才能負擔新透天的價格，中古透天價格跟著整個大盤走揚，買方想買低價透天，只能往地段偏遠或屋況老舊的方向尋找。

她表示，住透天雖可減少鄰居間干擾，但修繕及維護成本比其他住宅類型高，建議買方購屋前，務必將修繕成本一併考量。

各縣市住宅透天平均成交總價。資料來源／住商不動產

商品推薦