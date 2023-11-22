快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

難轉手！16縣市透天總價走跌 這裡逆勢漲13％

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

近年不動產價格走揚，高總價的住宅不易去化，透天的買方越來越少，依據實價資料統計各縣市透天總價，全台有16個縣市平均總價下滑，台北市跟去年相比下降21%，跌幅度最大，全台唯獨新竹縣逆勢大增，今年透天平均總價上漲13%，平均總價來到1,792萬元。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，先前危老都更風行，不少投資人購買透天進行整合，隨著危老時程容積獎勵逐年降低，以及工料成本增加，購買透天的投資開發者漸少，而一般買方難以負擔高總價透天，因此大部分縣市的透天交易總價下降，僅新竹縣大放異彩。

根據實價資料統計各縣市透天總價，平均總價最高為台北市，平均一戶4,494萬元，價格是其它縣市的三倍，去年總價5,664萬，今年跌破5千萬，平均總價重跌21%。

新北市透天平均總價排名全台第二，平均一戶2,892萬元，比去年小幅增加4%，新竹市雖然平均總價下跌6%，但平均總價還在2千萬以上，高於桃園、台中、台南及高雄等4都。

至於新竹縣是全台唯一透天平均總價成長超過一成，今年平均一戶1,792萬元，年增幅13%，竹科拉動房市的能量強。

住商不動產竹北台大加盟店店東陳李鴻指出，竹科就業人口是新竹縣市房市主力，買方約有7成是工程師，高端買方中還有醫生及企業主，以整體房市來看，買方因總價考量，購屋的主要類型還是大樓，透天不到2成。通常購買透天是中年以上的換屋族，因其資金較為充裕，才能負擔透天的價格，一般首購族很難入手透天。

陳李鴻提到，新竹縣透天價格明顯上揚，關鍵在於新竹縣的土地價值逐年成長，高鐵特區土地價格每坪破百萬，縣治二期的土地價值每坪約60~70萬元，因此竹北市透天總價帶通常在3~4千萬元，獨棟透天別墅可上看6~8千萬元，買方居多為企業主。

觀察各縣市透天平均總價，剩雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣及澎湖縣不到千萬元，想住透天需砸重金。郎美囡表示，近幾年土地價格走升、建築成本提高，買方口袋夠深才能負擔新透天的價格，中古透天價格跟著整個大盤走揚，買方想買低價透天，只能往地段偏遠或屋況老舊的方向尋找。

她表示，住透天雖可減少鄰居間干擾，但修繕及維護成本比其他住宅類型高，建議買方購屋前，務必將修繕成本一併考量。

各縣市住宅透天平均成交總價。資料來源／住商不動產
各縣市住宅透天平均成交總價。資料來源／住商不動產

房市

延伸閱讀

台南公有地被偷埋廢棄物 地上卻設光電...議員批亂搞

竹縣府將新建聯合辦公大樓 打造第二辦公區

好消息！鏈球一姐余雅倩獲聘專任教練 將回饋竹縣母校

影／王婉諭操作棄保喊只有她能擊敗林思銘 藍綠兩黨說話了

相關新聞

牛仔褲大廠傳全面停工！ 年興紡織後龍廠500多位本勞面臨資遣

牛仔褲大廠年興紡織昨晚間發布重大訊息，位在苗栗縣後龍鎮的牛仔布廠因虧損嚴重，經董事會通過，待現有訂單消化完畢後將全面停工...

從折衣服升到海外店長…Uniqlo減少重複性工作 把店員當小老闆

離職率不到業界一半，優衣庫（Uniqlo）讓店員不只折衣服。透過數位工具、營運溝通，員工能做更有成就感的事，他們成為穿搭網紅、海外店長，把自己當經營品牌的一份子。

連鎖藥局龍頭…大樹陸續撤出家樂福 統一、全聯掀新戰局

統一、全聯藥局版圖之爭，釀新戰局。市場傳出，連鎖藥局龍頭大樹近期陸續撤出在家樂福的據點，可能投奔全聯陣營，先擴大與大潤發...

房市買氣差 房價卻創高？台美房地產「量縮價揚」的真正原因

房地產行業，常被稱為經濟的火車頭產業。隔著太平洋，台灣與美國兩地的房地產市場，如今都出現一樣的特徵——量縮價揚。

年興後龍廠將停工 苗縣府派員入廠維護勞工權益

牛仔布大廠年興紡織昨天發布重訊，後龍廠待現有訂單消化完畢後全面停工。苗栗縣政府今天表示，目前尚未接獲資方大量解雇計畫，下...

看好疫後全球觀光、商用需求復甦 三業者明年將推出新飯店

疫情期間不少飯店業熄燈，國內知名的飯店業者在看好疫後全球觀光、商用需求復甦，晶華集團、雲朗集團及福容大飯店都積極擴大布局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。