買電梯占比逾6成 房仲：兩優勢成為市場主流
東森房屋研究中心彙整金融聯合徵信中心資料，今年前3季電梯大廈新增房貸件數為79,659件，占申貸總件60%，是有統計數據以來的歷史新高，透天厝的新增房貸件數僅有25,622件，占比還不到2成。
對此，東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，電梯大廈憑藉易入手、社區管理品質優的優勢，愈來愈受到購屋族的青睞，預估未來電梯大廈的交易佔比還會繼續穩定攀升。
黃勝暉指出，台灣人過去常見的居住型態多為三代同堂、四代同堂，但現在年輕人普遍追求「兩代不同堂」的個人生活，對居住空間的需求有所減小。
另一方面，隨著傳統蛋黃區素地資源日漸稀缺，土地取得成本持續高漲，建商紛紛把目光轉移到新興重劃區，且以戶數較多的電梯大廈為推案主力，導致近幾年電梯大廈的市場供給量大增，建商推案策略的轉變也在一定程度上潛移默化地影響著消費者的選擇。
今年前3季，電梯大廈的申貸件數比透天厝多出3倍，毋庸置疑是目前市面上最受歡迎的主流產品，對此，黃勝暉指出，與透天厝相比，電梯大廈有兩個方面的優勢。
首先，由於電梯大廈的坪數相對較小，在屋齡、屋況、地段等各方面條件都差不多的情況下，電梯大廈的購買總價會比透天厝低上不少，購屋民眾會更加容易入手。
再者，現代人生活節奏緊湊忙碌，電梯大廈通常都設有停車位、垃圾清理服務、代收包裹、健身房、警衛以及其他豐富公設，在居住的便利性上面自然會更勝一籌。
黃勝暉表示，最近幾年不僅主要都會區的電梯大廈交易相當熱絡，就連很多中南部縣市的電梯大廈交易佔比也在持續走揚，甚至有超越透天厝的跡象，顯見購買電梯大廈已經逐漸成為市場的新趨勢。
不過不論是透天厝或大廈，都各自有擁護者，對於購屋民眾來說，最重要的還是以實際需求為依歸，綜合考量預算、地段、生活機能等各項條件，最終選擇最能匹配自身需求的物件。
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