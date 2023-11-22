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台灣高鐵與 JR 東海簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣高鐵公司江耀宗董事長(左)與JR東海金子慎會長(右)，昨(21)日在日本東京共同簽署合作備忘錄。業者提供
台灣高鐵公司江耀宗董事長(左)與JR東海金子慎會長(右)，昨(21)日在日本東京共同簽署合作備忘錄。業者提供

台灣高鐵公司與日本東海旅客鐵道株式會社（JR東海），昨（21）日在日本東京共同簽署合作備忘錄，雙方將在既有技術合作之基礎下，進一步加強與深化相關鐵道業務之經驗交流與合作，包括行控中心人員、站務/車務人員、車輛人員等面向。本次簽約儀式於東京JR東海總部舉行，台灣高鐵公司江耀宗董事長與JR東海金子慎會長分別代表雙方簽署備忘錄。

台灣高鐵公司董事長江耀宗致詞時表示，台灣高鐵為日本新幹線首個海外輸出之成功案例，在台灣高鐵通車營運前，JR東海即派員到台灣協助列車駕駛及相關人員的訓練等事宜；近年來台灣高鐵多項核心系統之更新，JR東海均提供顧問服務與技術協助。此次合作更將擴及營運、服務與維修等層面之人員知識與經驗交流，深化雙方策略夥伴關係、厚植台日友好情誼，共同推動高速鐵路產業的國際合作與持續進步。

JR東海是日本7家JR鐵路公司之一，主要經營東海道新幹線這條連接日本三大都會區（東京、名古屋和大阪）的交通大動脈。東海道新幹線自1964年開通以來，JR東海持續積極投入高鐵技術之研發，深具高鐵專業技術與維運經驗，其卓越成就始終引領國際高速鐵路的發展與進步。目前，JR東海正興建東京至名古屋間之磁浮中央新幹線，磁浮列車最高時速將達每小時500公里，預計東京至名古屋間之單程時間將由現行約100分鐘，縮短至僅約40分鐘，未來路線並將延伸至新大阪站。

台灣高鐵自通車營運以來，在營運服務、安全與技術發展上之成果深獲國際肯定，日前更獲「國際高速鐵道協會」(International High-speed Rail Association, IHRA) 邀請協辦2024年會，顯見台灣高鐵的營運績效與成果受到國際間重視，在國際上具有相當的能見度與影響力。未來，台灣高鐵公司將透過與JR東海之交流合作，持續提升同仁在各層面之專業能力，為旅客帶來更優質及創新之旅運服務，以創造與人才、企業與社會的多贏共榮，落實台灣高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。

東海 JR

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