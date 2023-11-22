大型尾牙需求旺！五大飯店集團訂單滿手 春酒也在進單中
疫情解封，不少公司今年獲利恢復成長，歷經三年停辦大型尾牙後，不論是金融業、科技業不少企業集團今年開始重辦大型尾牙，參加人數動輒萬人，藉此提振士氣，飯店業者喜吞大單。雲品（2748）今年承攬的大型尾牙有3家超過千桌、8家超過500桌，晶華（2707）今年接獲大型尾牙共計10場，預估達5000桌，最大接單桌數850桌，為IT產業的客人 ，寒舍（2739）甚至有企業選擇包場酒店作活動，整體大型尾牙訂單占比達三成。
時序接近年底，各大飯店集團近期尾牙接單已進入最後階段，不少五星飯店訂席已近全滿。業者表示，在不受疫情的影響之下，今年的接單速度明顯比前兩年快，且不少業者今年是營運恢復及營收爆發的一年，大多願意讓同仁吃好一點，因此更願意加碼。不過，由於餐飲目前人力緊缺，各飯店業者今年更聚焦在館內餐飲上，在外燴的接單上幾乎都是以價制量。
雲品表示，今年尾牙接單已滿至九成五，除了接單速度加快，且早在9月中時就已經開始接單，目前雲品已經接單12000桌以上，今年大型外燴的尾牙與春酒總體成績可望比去年成長一倍，已優於疫情前的接單水準。
凱撒飯店集團表示，旗下的四館包括台北凱撒大飯店、台北凱達大飯店、板橋凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店，尾牙接單狀況都非常好，大部份已達9成滿，相較去年同期較快進單、更有往上成長10-15%的趨勢，更勝於疫情前2019年時期，尤以台北凱達成長30%表現最亮眼，且多以大場次訂位為主，往年則是小場次居多。
老爺酒店集團表示，今年各公司行號普遍提早詢問春酒尾牙席次，推測是疫情後預計舉辦大型多人聚餐，故提早詢問，平均桌數也偏高。目前大型尾牙外燴、公司行號包場、小桌數等不同類型詢問熱度都相當高，其中又以科技業、醫療業詢問較多。
寒舍表示，台北喜來登與台北寒舍艾美酒店目前尾牙幾乎已經全訂滿。在不受疫情的影響之下，今年的訂單速度明顯比前兩年快，整體營收已達到疫情前的水準。不過，疫情前比較會有大型的外燴，疫後除了企業尾牙方式的改變，加上人力緊缺的影響，目前策略以接少桌數外燴為主。晶華也表示，今年的主力放在館內尾牙，場次的佔比較去年提升，由去年的不到四成，今年已來到六成，主要是館內多屬於多功能、組合性較強的會場，因此較受小場次活動的青睞。
隨著疫後復甦，不僅企業恢復舉辦大型尾牙，更有不少公司已提前下訂明年春酒。雲品表示，已經開始有金控與傳產企業開始詢問2月底及3月的春酒，今年底至明年初的外燴、尾牙、春酒的宴會桌數也可望挑戰以往紀錄，銷售目標總桌數將超過15000桌。
晶華也表示，春酒已開始進單，目前已達去年同期60%，以醫療產業及餐飲業詢問多。另，寒舍旗下的台北喜來登以科技業為主、台北寒舍艾美酒店則以金融業和科技業為主，已有企業下訂春酒專案。
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