快訊

拒侯友宜提議直播重審民調 黃珊珊：重新檢視結果不會不同

日本新宿車站出現台灣桃園3D廣告 市議員直呼醜：覺得羞恥

不只讓馬桶乾淨！醫揭男性坐著尿尿4好處：還能延緩一器官提早退化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大型尾牙需求旺！五大飯店集團訂單滿手 春酒也在進單中

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

疫情解封，不少公司今年獲利恢復成長，歷經三年停辦大型尾牙後，不論是金融業、科技業不少企業集團今年開始重辦大型尾牙，參加人數動輒萬人，藉此提振士氣，飯店業者喜吞大單。雲品（2748）今年承攬的大型尾牙有3家超過千桌、8家超過500桌，晶華（2707）今年接獲大型尾牙共計10場，預估達5000桌，最大接單桌數850桌，為IT產業的客人 ，寒舍（2739）甚至有企業選擇包場酒店作活動，整體大型尾牙訂單占比達三成。

時序接近年底，各大飯店集團近期尾牙接單已進入最後階段，不少五星飯店訂席已近全滿。業者表示，在不受疫情的影響之下，今年的接單速度明顯比前兩年快，且不少業者今年是營運恢復及營收爆發的一年，大多願意讓同仁吃好一點，因此更願意加碼。不過，由於餐飲目前人力緊缺，各飯店業者今年更聚焦在館內餐飲上，在外燴的接單上幾乎都是以價制量。

雲品表示，今年尾牙接單已滿至九成五，除了接單速度加快，且早在9月中時就已經開始接單，目前雲品已經接單12000桌以上，今年大型外燴的尾牙與春酒總體成績可望比去年成長一倍，已優於疫情前的接單水準。

凱撒飯店集團表示，旗下的四館包括台北凱撒大飯店、台北凱達大飯店、板橋凱撒大飯店、台北新板希爾頓酒店，尾牙接單狀況都非常好，大部份已達9成滿，相較去年同期較快進單、更有往上成長10-15%的趨勢，更勝於疫情前2019年時期，尤以台北凱達成長30%表現最亮眼，且多以大場次訂位為主，往年則是小場次居多。

老爺酒店集團表示，今年各公司行號普遍提早詢問春酒尾牙席次，推測是疫情後預計舉辦大型多人聚餐，故提早詢問，平均桌數也偏高。目前大型尾牙外燴、公司行號包場、小桌數等不同類型詢問熱度都相當高，其中又以科技業、醫療業詢問較多。

寒舍表示，台北喜來登與台北寒舍艾美酒店目前尾牙幾乎已經全訂滿。在不受疫情的影響之下，今年的訂單速度明顯比前兩年快，整體營收已達到疫情前的水準。不過，疫情前比較會有大型的外燴，疫後除了企業尾牙方式的改變，加上人力緊缺的影響，目前策略以接少桌數外燴為主。晶華也表示，今年的主力放在館內尾牙，場次的佔比較去年提升，由去年的不到四成，今年已來到六成，主要是館內多屬於多功能、組合性較強的會場，因此較受小場次活動的青睞。

隨著疫後復甦，不僅企業恢復舉辦大型尾牙，更有不少公司已提前下訂明年春酒。雲品表示，已經開始有金控與傳產企業開始詢問2月底及3月的春酒，今年底至明年初的外燴、尾牙、春酒的宴會桌數也可望挑戰以往紀錄，銷售目標總桌數將超過15000桌。

晶華也表示，春酒已開始進單，目前已達去年同期60%，以醫療產業及餐飲業詢問多。另，寒舍旗下的台北喜來登以科技業為主、台北寒舍艾美酒店則以金融業和科技業為主，已有企業下訂春酒專案。

尾牙 疫情 寒舍

延伸閱讀

凱撒飯店擴張海內外出擊 要開大型五星級飯店

凱撒衛迎利多 營運穩健

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 果然匯、兄弟大飯店上榜

節慶氣氛滿滿！新北耶誕城「聖誕大餐+高空景觀餐廳」5選 龍蝦、松葉蟹腳都上桌

相關新聞

從折衣服升到海外店長…Uniqlo減少重複性工作 把店員當小老闆

離職率不到業界一半，優衣庫（Uniqlo）讓店員不只折衣服。透過數位工具、營運溝通，員工能做更有成就感的事，他們成為穿搭網紅、海外店長，把自己當經營品牌的一份子。

連鎖藥局龍頭…大樹陸續撤出家樂福 統一、全聯掀新戰局

統一、全聯藥局版圖之爭，釀新戰局。市場傳出，連鎖藥局龍頭大樹近期陸續撤出在家樂福的據點，可能投奔全聯陣營，先擴大與大潤發...

房市買氣差 房價卻創高？台美房地產「量縮價揚」的真正原因

房地產行業，常被稱為經濟的火車頭產業。隔著太平洋，台灣與美國兩地的房地產市場，如今都出現一樣的特徵——量縮價揚。

牛仔褲大廠傳全面停工！年興紡織後龍廠500多位本勞面臨資遣

牛仔褲大廠年興紡織昨晚間發布重大訊息，位在苗栗縣後龍鎮的牛仔布廠因虧損嚴重，經董事會通過，待現有訂單消化完畢後將全面停工...

大型尾牙需求旺！五大飯店集團訂單滿手 春酒也在進單中

疫情解封，不少公司今年獲利恢復成長，歷經三年停辦大型尾牙後，不論是金融業、科技業不少企業集團今年開始重辦大型尾牙，參加人...

台中品牌建商緊扣「永續」主題 創造有感體驗專寵住戶

歲末年終，各項活動滿檔。由中部品牌建商發起的各項體驗活動，專寵住戶之外，今年也緊扣「永續」主題，與住戶共築美好生活，展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。