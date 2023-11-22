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中鋼推液壓系統國產化及智能創新 建置全台首座液壓伺服磨潤技術中心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼「液壓伺服磨潤技術中心」建置12座專用液壓訓練機台，申請獲得8項技術專利，落實技術傳承及培訓專業人員。（中鋼/提供）
中鋼「液壓伺服磨潤技術中心」建置12座專用液壓訓練機台，申請獲得8項技術專利，落實技術傳承及培訓專業人員。（中鋼/提供）

中鋼（2002）為國內最大一貫化作業鋼廠，為台灣各項基礎建設、產業發展與國防工業提供所需的鋼鐵材料，近年來持續研發精緻鋼品及相關技術，帶動台灣產業升級轉型。在工業領域不可或缺的液壓系統設備及技術上，中鋼推動國產化及智能創新成效卓越，已累計節省新台幣逾3億8000萬元的營運成本，也於廠內建置全台首座「液壓伺服磨潤技術中心」，對內提升廠內液壓系統自主設計及檢修能力，對外展開技術服務，促進台灣液壓產業欣欣向榮。

液壓系統泛指運用流體力學原理來增大機械力量的設備及工具，以重型設備為例，係使用泵浦將液壓油介質傳送予液壓缸產生動力，再透過各種控制閥件達到推動設備運作，或是精密操作機具之目的。現代化的一貫作業鋼鐵製程涵蓋高度自動化的大型機具設備，藉由液壓系統的輔助下，原料碼頭的大型卸料機可將散裝船艙內的礦砂運送至原料輸送帶，熱軋工場的軋延設備能將厚度約250mm的扁鋼胚軋至薄度1.2mm的熱軋鋼捲。

整體來說，液壓系統對於鋼廠高效率生產高品質鋼材，扮演著至關重要的關鍵角色；另，中鋼今年成立「數位轉型推動小組」，在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統，陸續導入AI智慧製造及開發成功案例，液壓系統智慧化方面則結合專家心法及廣義迴歸類神經網路等AI技術，完成智能監診技術開發，對於常見的液壓系統故障情形，以自行建立的智能模組提高預警有效性，使生產製程設備穩定運轉。

中鋼致力推動廠內液壓系統國產化，依據國際規範及參考德國、日本大廠標準，制定嚴格的液壓系統製作與檢驗規範；另外，中鋼累積多年的液壓系統設備診斷經驗，不僅建立系統故障模式及要因分析知識庫，也開發出「液壓系統診斷流程」作業，提升廠內生產設備故障診斷的效率及準確性，同時迅速提出改善對策，減少對國外供應商的依賴。近年來，中鋼完成高達370多件以國產取代進口的液壓系統專案，節省可觀的營運成本，並將自有建立技術擴大應用至鋼鐵製程設備以外的領域，包括軌道工程、離岸風電、大樓鋼結構制震及先進醫療等產業。

中鋼秉持與國內產業共生共榮的理念，為活絡台灣液壓產業發展，成立全台首座液壓伺服磨潤技術中心，開展機具設備精密閥件檢修、磨潤檢測及液壓系統教育訓練等三大業務範疇。液壓技術中心建置12座專用液壓訓練機台，申請獲得八項技術專利，以結合理論與實務的方式，落實技術傳承及培訓專業人員。另外，液壓技術中心設置伺服試驗室，能測試、校正各液壓設備廠牌型號的精密閥件，亦可進行閥件局部精修，協助廠內大幅提高修測效率，進一步省下原廠修測費用，服務對象更涵蓋中鋼集團海內外子公司、下游客戶及國內業者。展望未來，中鋼液壓技術能力將持續透過國產化的落實以及液壓技術中心的服務開展，成為邁向精緻智慧鋼廠的重要推進力，更期望與國內液壓產業供應鏈深化合作，培育專業人才，實踐中鋼「價值共創」的願景。

中鋼「液壓伺服磨潤技術中心」設置「磨潤試驗室」，能測試、校正各液壓設備廠牌型號的精密閥件，亦可進行閥件局部精修，協助廠內大幅提高修測效率，進一步省下原廠修測費用。（中鋼/提供）
中鋼「液壓伺服磨潤技術中心」設置「磨潤試驗室」，能測試、校正各液壓設備廠牌型號的精密閥件，亦可進行閥件局部精修，協助廠內大幅提高修測效率，進一步省下原廠修測費用。（中鋼/提供）

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