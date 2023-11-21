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黑沃咖啡國際咖啡學院進駐汐港湖 全球咖啡名人齊歡慶

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
黑沃咖啡創辦人林佩霓(右2)宣布，黑沃咖啡學院白天鵝門市將進駐汐港湖蛋黃區。黑沃提供
黑沃咖啡創辦人林佩霓(右2)宣布，黑沃咖啡學院白天鵝門市將進駐汐港湖蛋黃區。黑沃提供

台灣首家國際連鎖精品咖啡品牌「HWC黑沃咖啡」，今年11月迎來七周年慶，黑沃咖啡創辦人林佩霓今(21)日宣布，將於12月在汐港湖蛋黃區，與國內知名建商白天鵝建設機構攜手合作，隆重開啟全新的咖啡體驗中心—黑沃咖啡學院白天鵝門市。

林佩霓強調，黑沃咖啡學院白天鵝門市不僅是一家咖啡店，更是一個結合咖啡培訓的教育平台，為台灣深度精品咖啡文化推廣的重要里程碑。

林佩霓指出，這是黑沃咖啡與白天鵝建設機構攜手合作的成果，透過MoSA美學，將建築昇華為藝術，成功打造了汐港湖第一座產經美術館新地標。這座建築以黃金綠建築標章及ESG理念為核心，致意MIT產業的世界胸襟。

在開幕前夕，來自全球數十個國家的咖啡大師齊聚黑沃白天鵝門市歡慶七周年。這其中更有來自巴西、希臘、台灣等地區的世界冠軍咖啡選手、各國咖啡達人、國際咖啡評審，以及全世界知名咖啡莊園主。

林佩霓表示，這是一場真正國際化的慶典，凝聚了全球咖啡界最頂尖菁英領袖，共同見證黑沃咖啡品牌的成長。

她說，這場匯聚全球咖啡翹楚的盛會，透過黑沃咖啡學院白天鵝門市，讓全世界咖啡菁英共同見證黑沃咖啡堅持精品咖啡核心理念，更是來自台灣咖啡品牌國際化的奇蹟。

黑沃咖啡在巴拿馬擁有自己的黑沃莊園，從莊園種植到門市銷售一條龍嚴格品管，並且堅持以優良品質及獨特風味風靡海內外，預計今年底在全球將擁有超過100家的門市據點。

黑沃咖啡不僅在馬來西亞、汶萊等地設立門市，下一個目標劍指新加坡與美國，讓國際連鎖精品咖啡品牌立足台灣，飄香世界，為全球更多咖啡愛好者呈現專屬的獨特咖啡風味。目前，黑沃咖啡在全球已有95家門市。

黑沃咖啡不僅是市場上受歡迎的咖啡品牌，也在加盟店鋪的拓展上不斷取得成功，2022年進軍馬來西亞展店，迅速開出45家分店，預計今年底可達50家分店。林佩霓說，黑沃誠摯歡迎更多有志之士加入，攜手共同打造一個充滿咖啡香氣和熱情的世界。

開幕前夕，來自全球數十個國家的咖啡大師齊聚黑沃白天鵝門市歡慶七周年。黑沃提供
開幕前夕，來自全球數十個國家的咖啡大師齊聚黑沃白天鵝門市歡慶七周年。黑沃提供

咖啡 馬來西亞 希臘

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