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氫能發展落後？龔明鑫：台灣速度慢了點 盼迎頭趕上
國發會主委龔明鑫今（21）日指出，關於我國推動淨零轉型進程，在氫能發展上「真的有點慢」，台灣目前從氫氣混燒示範開始，但很多國家已在發展氫能車，希望台灣這一兩年能迎頭趕上。
龔明鑫今出席「玉山安永科技論壇」，以「淨零時代的國家競爭力與產業前景布局」為題進行專題演講時，做了以上表示。
龔明鑫指出，關於全球的氫能發展，「發現我們的進程真的是有點慢」，其他國家，尤其是日本與韓國的推動力道相當大，現在台灣從導入氫氣混燒示範開始，但很多國家已開始發展氫能車，希望台灣這一兩年看可不可以趕上去。
此外，龔明鑫還提到，他看到媒體報導鴻華先進-創（2258）（MIH）明年6月底將能交赴9,000輛新車，國產電動車已慢慢出來；他說，「這樣也好」，否則以政府預算來看，若買特斯拉電動車只能買入門款，超過台北範圍都不能開，因為入門款的電池續航力低，好在國產電動車已慢慢出來了。
龔明鑫表示，政府已陸續宣示2050淨零目標，將目標入法，並公布路徑圖與關鍵戰略，如今有了階段性成果，後續落實也很重要；在能源部門方面，再生能源中的重中之重就是太陽能、風電，再者要儘快把氫能、CCUS（碳捕捉、再利用與封存）搭配天然氣發展出來。
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