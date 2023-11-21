圓點奈米赴MEDICA生技醫療展獲好評 奪藥科銀質獎

圓點奈米（6797）今（21）日表示，公司於13至16日遠赴德國參加全球盛大的MEDICA生技醫療展，展出小至大不同通量需求之磁珠式自動純化萃取設備，在醫療診斷、科學研究應用方面，均獲得好評。同時也獲得2023國家藥物科技研究發展獎之銀質獎殊榮，公司研發能力獲得肯定。

以這次參展設備而言，中小通量的Maelstrom Switch 8為個人型磁珠式自動化純化萃取，針對個人化使用應用所設計推出的，兼顧人因人性操作需求考量，可選擇置換不同通量、不同尺寸磁棒，於不同體積上操作。更能搭配不同磁珠試劑，應用於核酸、蛋白質、細胞的純化與分離。

圓點奈米董事長章季芸表示，除此之外，圓點奈米亦展示大型自動化分注、包裝系統（comprehensive filling line），呈現技術、設計、整合上的能力，提供各式客製化與系統整合的需求，滿足客製化的解決方案。相關產品取得台灣TFDA醫療器材許可證，同時符合GMP/QMS、ISO13485、歐盟CE-IVD等國際品質標準。

圓點奈米的萃取技術，應用層面廣泛。醫療診斷方面，包含大家熟知的COVID-19新冠肺炎、癌症分子檢測，包含突變的癌細胞將會使組織異常增生形成腫瘤，並釋放較一般人多的游離DNA到血液中。甚至應用到法醫鑑定，例如少量檢體如毛髮、指甲、皮屑，是犯罪現場及親子鑑定的重要材料。

科學研究應用方面，可以檢測植物基因表現，這將使得植物、米粒、飼料基因庫發生巨大的改變，預先加以防範，並且在食品安全中扮演重要角色，像是一般食物與加工食品的安全檢測，同時可以檢查中食品摻偽、食物中毒，對於食安發揮把關的關鍵。

不只如此，公司近期持續獲獎，榮獲2023國家藥物科技研究發展獎之銀質獎殊榮。這是國內唯一由中央主管機關共同主辦，屬於國家級獎項，展現國內醫藥生技產業創新能力與國際競爭力針對致力於新藥物及相關產製技術研發成效卓越者，予以獎勵，以提升國內藥物之製造工業水準與臨床試驗品質分為藥品類、醫療器材類、製造技術類等三類。至今已舉辦過21屆，頒發獎項超過200件，顯現我國生技醫藥產業發展潛能。

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