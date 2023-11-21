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鴻華先進收復50元發行價 今重申：希望做出大家可負擔的電動車

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

鴻華先進-創昨以每股50元創新版掛牌上市卻遭逢蜜月行情失靈，昨尾盤收在48.65元，今日股價開盤回溫走揚，盤中收復發行價，終場收在50元發行價，成交量4656張。今日鴻華先進總經理李秉彥重申，公司是少數在台灣有ICT、整車設計製造能力、創新科技的公司。

李秉彥今日參加證交所舉辦的業績發表會，在會上持續強調，「我們希望可以做出大家可以負擔的電動車」，鴻華要用開放平台與CDMS商業模式降低開發成本，服務全球多元的電動車客戶。

李秉彥解釋，今年第四季會量產Model C，明年第四季量產Model B。接下來要發表的Model B具備500公里續航力，原型車由義大利設計，獲得高評價。

針對李秉彥昨日指出Model C訂單超過8000台，今日現場有投資人提問：8000台與去年公告的2.5萬張訂單，是否是重複的訂單？鴻華先進發言人王理巍回應，「是重複的沒錯」，因為去年必須繳交一千元取得會員資格，今年才能正式下訂單。

王理巍說，預計明年一月中就會開始交付Model C訂單，目標是上半年交付完畢。

另外，現場有提問質疑如何與歐美車廠競爭？李秉彥說，會以CDMS商業模式擴展新創、租賃業者、傳統OEM廠商，前兩者會是主要合作對象；傳統OEM業者則相對有難度，但鴻華已發現有鬆動跡象及市場機會，相信專業分工會在電動車產業發生。

證交所指出，鴻華先進昨日首日成交張數達10,411張、成交值達5.05億元，均超越台灣虎航在創新板掛牌首日的10,352張與4.78億元，創下所有創新板股票上市首日最大成交量及成交值，同時亦超過最近一個月來，所有上市公司股票的日平均成交量2705張。

鴻華先進的市值昨日即達774億元，超過前7家創新板市值加總596億元，截至今日，仍是創新板市值最高的股票。

另外，鴻華先進首日成交戶數達945戶，不僅超越虎航首日成交的610戶，亦超越其他6家創新板股票首日戶數合計數471戶，證交所認為，這顯示鴻華先進成功吸引投資人的關注。

今年台灣創新板有錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航、巨鎧精密，以及甫掛牌的鴻華先進等八家公司上市交易。

鴻華先進 創新板

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