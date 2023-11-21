住商機構再奪幸福企業 董座陳錫琮：員工是重要資產
國內最大規模的幸福企業獎項日前公布得獎名單，票選活動吸引近3,200家企業共襄盛舉，其中共有438家獲得「幸福企業金獎」標章認證，住商機構多年來致力成為幸福企業的努力再獲肯定，蟬聯1111人力銀行「幸福企業票選」營造建築類金獎，成為求職者心中的幸福企業。
住商機構董事長陳錫琮表示，公司創業以來都把同仁視為重要資產，讓同仁以「我在住商，我幸福、我驕傲」為榮，除了固定薪資調整，同時也持續落實健康關懷與教育訓練；未來住商機構旗下-住商不動產與大家房屋將更致力於創造幸福職場環境，為社會盡一份心力。
陳錫琮進一步指出，身為社會企業的一份子，住商機構近幾年來不斷提升同仁福利，除了固定加薪、旅遊、教育訓練等補助與安排之外，更致力創造工作職場幸福環境，例如增設咖啡、點心吧等，讓同仁免費享用，頗受好評。將同仁視為重要資產，讓同仁對公司更加認同，安心在公司穩定發展，彼此共同提升，並攜手走向共好共善的目標。
對於房地產業是否會因為少子化而受到牽動，對此陳錫琮認為，不動產經紀業近年已經逐步轉型，具有彈性與高薪空間的優勢，不僅吸引有企圖的年輕人，更有不少中年轉業的夥伴加入，讓房地產業職涯發展規劃有更多可能性。而當企業願意提供更好環境，自然會吸引更多優質人才齊聚，創造美好未來。
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