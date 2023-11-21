中鋼推動減碳 榮獲產業溫室氣體自願減量績優廠商

經濟部產業發展署今(21)日假台大醫院國際會議中心舉辦「2023年產業溫室氣體減量與綠色技術輔導成果暨實務研討會」，中鋼（2002）去(2022)年推動節能減碳績效卓越，榮獲產業發展署頒發2023年度產業溫室氣體自願減量績優廠商，由中鋼環境保護處處長吳一民代表公司接受署長連錦漳頒獎。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部自2005年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼去年合計提列包括第一熱軋工場加熱爐更新、小鋼胚工場加熱爐改善能耗等總計多達226件溫室氣體自願減量方案，經財團法人台灣綠色生產力基金會查訪確認年減碳量高達80,580噸二氧化碳當量，相當於208座大安森林公園的年捕碳量，並獲頒為溫室氣體自願減量績優廠商。

一貫化煉鋼廠的轉爐工場透過煉鋼製程產製扁鋼胚、大鋼胚等半成品，熱軋工場接收扁鋼胚後，經過加熱爐加熱以及粗軋、精軋、盤捲等多道製程所軋製的熱軋鋼捲，不僅供下游用鋼業者製造成車架、橋梁、建築、道路護欄、鋼管、壓力容器及園藝工具等產品，熱軋鋼捲亦可在冷軋工場再生產成電子零件、家電用品、鋼製傢俱、建築材料、馬達等產品所需的冷軋鋼材。

加熱爐為熱軋工場的主要耗能設備，中鋼去年所執行的溫室氣體減量措施當中，以第一熱軋工場三號加熱爐更新的減碳效果最為顯著，該案主要以高效能蓄熱式燃燒器替換原有的傳統燃燒器，藉此提升蓄熱體回收率；另外，中鋼更新加熱爐爐門以避免熱散失，也使用錯位式爐管設計以提升鋼胚均溫性等優化措施，大幅降減能耗，使得每年溫室氣體減量多達6,210公噸CO2e，每年也節省約新台幣2,900萬元成本，達到兼具節能減碳與降減成本的雙贏效益。

中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，將持續導入及發展各項先進減碳技術外，亦持續透過製程碳足跡盤查深化能源效率提升工作，並搭配創新研發、引進BAT及導入AIoT等方式加大減碳力道。此外，中鋼也將持續採行「價值共創」策略協助下游客戶建立碳管理能力，鋼鐵產業上下游攜手共同打造低碳供應鏈，建構產業永續發展的低碳競爭力。

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