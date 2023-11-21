快訊

直播／藍白合進度膠著…對柯文哲最後呼籲 侯友宜臨時記者會

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

中鋼推動減碳 榮獲產業溫室氣體自願減量績優廠商

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼熱軋工場將扁鋼胚經加熱爐加熱以及粗軋、精軋、盤捲等多道製程所軋製的熱軋鋼捲(中鋼/提供)
中鋼熱軋工場將扁鋼胚經加熱爐加熱以及粗軋、精軋、盤捲等多道製程所軋製的熱軋鋼捲(中鋼/提供)

經濟部產業發展署今(21)日假台大醫院國際會議中心舉辦「2023年產業溫室氣體減量與綠色技術輔導成果暨實務研討會」，中鋼（2002）去(2022)年推動節能減碳績效卓越，榮獲產業發展署頒發2023年度產業溫室氣體自願減量績優廠商，由中鋼環境保護處處長吳一民代表公司接受署長連錦漳頒獎。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部自2005年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼去年合計提列包括第一熱軋工場加熱爐更新、小鋼胚工場加熱爐改善能耗等總計多達226件溫室氣體自願減量方案，經財團法人台灣綠色生產力基金會查訪確認年減碳量高達80,580噸二氧化碳當量，相當於208座大安森林公園的年捕碳量，並獲頒為溫室氣體自願減量績優廠商。

一貫化煉鋼廠的轉爐工場透過煉鋼製程產製扁鋼胚、大鋼胚等半成品，熱軋工場接收扁鋼胚後，經過加熱爐加熱以及粗軋、精軋、盤捲等多道製程所軋製的熱軋鋼捲，不僅供下游用鋼業者製造成車架、橋梁、建築、道路護欄、鋼管、壓力容器及園藝工具等產品，熱軋鋼捲亦可在冷軋工場再生產成電子零件、家電用品、鋼製傢俱、建築材料、馬達等產品所需的冷軋鋼材。

加熱爐為熱軋工場的主要耗能設備，中鋼去年所執行的溫室氣體減量措施當中，以第一熱軋工場三號加熱爐更新的減碳效果最為顯著，該案主要以高效能蓄熱式燃燒器替換原有的傳統燃燒器，藉此提升蓄熱體回收率；另外，中鋼更新加熱爐爐門以避免熱散失，也使用錯位式爐管設計以提升鋼胚均溫性等優化措施，大幅降減能耗，使得每年溫室氣體減量多達6,210公噸CO2e，每年也節省約新台幣2,900萬元成本，達到兼具節能減碳與降減成本的雙贏效益。

中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，將持續導入及發展各項先進減碳技術外，亦持續透過製程碳足跡盤查深化能源效率提升工作，並搭配創新研發、引進BAT及導入AIoT等方式加大減碳力道。此外，中鋼也將持續採行「價值共創」策略協助下游客戶建立碳管理能力，鋼鐵產業上下游攜手共同打造低碳供應鏈，建構產業永續發展的低碳競爭力。

減碳 中鋼

延伸閱讀

台新證助再生能源 年減碳達170座大安森林公園吸碳量

大同、東元 衝能源事業

台股上攻萬七 股東人數前十名曝光！高股息雙雄人氣續增溫

轉型減碳成趨勢 新北辦技術媒合工作坊助企業解決困境

相關新聞

LUXGEN n7攜裕電俥電 推社區充電規劃師一條龍服務

裕隆（2201）集團解決電動車的充電問題，LUXGEN n7建構新能源車充電生態圈，打造車主一站式充電漫遊服務，除將整合...

中鋼推動減碳 榮獲產業溫室氣體自願減量績優廠商

經濟部產業發展署今(21)日假台大醫院國際會議中心舉辦「2023年產業溫室氣體減量與綠色技術輔導成果暨實務研討會」，中鋼...

搶綠電交易商機 大同集團與永豐銀行簽訂合作協議

大同（2371）旗下再生能源發電售電公司大同智能，今（21）日宣布與永豐銀行簽訂綠電交易信託合作協議，未來買賣雙方透過信...

近安坑輕軌！新北新店民安段社宅明下半年招租 租金只要4千起

新北市新店區民安段青年社會住宅預計於明年上半年完工，並將於明年下半年開始招租，民安段社宅位於安民街三巷及安光公園旁，鄰近...

中油煉製、探採研究所 雙獲第5屆國家企業環保獎銅級獎

環境部今（21）日舉辦第5屆國家企業環保獎頒獎典禮，台灣中油公司煉製研究所致力發展前瞻新產品及新綠色技術研發，探採研究所...

零售業競合洗牌 傳大樹藥局將全面撤出家樂福

統一集團今年併購家樂福後，對整體零售業的競合關係產生不少新變化。市場傳出，連鎖藥局龍頭大樹（6469）近期已陸續撤出家樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。