7-ELEVEN聖誕福袋結「萌」 7大卡通肖像驚喜登場

7-ELEVEN再創新生活話題，推出聖誕禮物福袋，2023年擴大與7大超人氣肖像結盟，規劃4種價位選擇、10種福袋型態，開發23款全新福袋選擇，並首度規劃OPEN POINT會員限定款「聖誕倒數月曆精品福袋」，搶先於11月27日上午11點於OPEN POINT APP限量預購。

緊接著將於12月1日全台門市現貨開賣22款、限量26.3萬個聖誕禮物福袋，三大外送平台(foodomo、foodpanda、Uber Eats)線上同步限量販售。今年福袋抽獎活動更響應綠能趨勢、擴增頭獎機會，首度祭出總價近700萬的雙B純電動豪華旗艦休旅車頭獎，更因應2023旅遊熱潮，加碼「雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日」、「星宇航空-美國舊金山雙人來回機票」等，集結陸、海、空旅遊三大獎。

過去福袋幾乎只有在農曆年才買得到，近年來7-ELEVEN持續打破既定觀念、創新生活節慶話題，不定期推出主題福袋，更持續創新福袋型態、贈禮與抽獎內容，刷新福袋驚喜感，往往開賣即光速完售、一袋難求。

今年7-ELEVEN持續打造市場差異性及話題度，以「限量7大卡通聖誕禮物福袋」刷新去年4大卡通紀錄，再次成為聖誕交換禮物的首選。規劃299、499、999三種常見的交換禮物價位帶外，首度寵愛會員、加碼推出1,499元的精品福袋，方便消費者依需求、喜好購買，福袋內容包括全新開發限量周邊商品、價值超過6,500元以上的商品/品牌優惠券、零食飲料商品組合，每款福袋皆附有抽獎券，並依福袋價位由低至高分別加贈1次、3次、5次抽獎機會，購買福袋價位越高、中獎機會愈高。

7-ELEVEN「限量7大超人氣聖誕禮物福袋」，邀請Hello Kitty50周年、美樂蒂X酷洛米、史努比、Tom & Jerry、史迪奇、三眼怪、歐洲人氣Miffy，依照不同價位開發10種全新福袋型態，祭出熱門的兩用伸縮束口包、絨毛托特包、1.5L冷水壺+直式托特包、多功能蒸煮料理鍋、多功能電烤盤，跳脫既有結構擴增居家結構，像是25L收納籃+10吋掛鐘、9L雙層烤箱、倒數月曆；外出必備15吋硬殼手提箱、四輪摺疊購物車。

同時，每款福袋皆附贈22大通路品牌、總價值破6,500元優惠券，例如：星巴克特大杯飲料好友分享券、築間火鍋憑券享肉品/海鮮7選1、燒肉Smile憑券享肉品/海鮮9選1、雄獅旅遊日本全線票券享95折、摩曼頓滿千折200元、Surfshark VPN免費體驗3個月等。此外，999元(含)以上福袋優惠券加碼贈送星巴克免費中杯美式咖啡一杯、海昌隱形眼鏡買1送1、漢堡王買1送1券、7-ELEVEN賣貨便免運券1張等，優惠券總價值上看8,000元。

購買2023年7-ELEVEN聖誕禮物福袋，線上線下皆祭出超值折扣！12月1日起至12月5日止，限時五天更推出線下早鳥優惠方案，到門市持八大銀行信用卡與指定支付工具購買福袋，單筆滿500元立折50元、滿1000元立折100元，回饋率達10%。

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