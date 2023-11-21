新北房價噴！Q3板橋預售漲10% 10區來到6、7字頭

新北市政府地政局公布112年第3季預售屋實價登錄，共計揭露4,192件，總成交金額約759億元。

地政局，表示本季受到平均地權條例新制7月1日施行，因新制有限制契約轉讓規定，多數購屋需求者在制度施行後採觀望態度，統計全市總交易量及成交金額分別減少36%、減少33%。

不過房價部分，新北市政府地政局地價科科長蕭湘君表示，第3季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60-70萬元占比近44%最高。總價則以1,500-2,000萬元為主流，占比近39%。

其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40-50萬元，占比近34%，總價以1,000-1,500萬元為主，占比近45%。

另分析交易熱絡行政區，成交均價以板橋區居首，且與前季相比，本季成交均價上漲10%，主要係因為本季板橋區有較多筆單價80萬以上預售屋成交案例。

板橋區、新店區、三重區，每坪單價64.3萬元-71.4萬元，其次土城區、新莊區、泰山區、林口區成交均價每坪49.2萬元-58.6萬元，最後則為淡水區、鶯歌區每坪成交均價36.3萬元、37.8萬元。

此外，主流產品以3房2廳2衛為大宗，該類建物面積多為43-48坪，平均總價新店區2,977萬元最高，板橋區、三重區、新莊區、土城區、泰山區次之，介於2,064-2,826萬元間，最後林口區、鶯歌區、淡水區則分別為1,870萬元、1,528萬元、1,430萬元。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡指出，當捷運網絡及大型企業據點、廠房擴散，蛋黃區範圍隨之拓增，且新北市均價低於台北市，並有廣大的實際居住人口，對房價的支撐度高，除了板橋、永和及新店這些新北高價位的老面孔，新莊、土城因產業及重劃區發展價格水漲船高，汐止、樹林過去有相對低價優勢，穩定的自用市場及換屋需求，如今新案價格也站穩6字頭。

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