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中龍鋼鐵獲台中市幸福職場評選獎勵活動「五星獎」肯定

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中龍鋼鐵獲台中市幸福職場評選獎勵活動「五星獎」肯定。中龍提供
中龍鋼鐵獲台中市幸福職場評選獎勵活動「五星獎」肯定。中龍提供

中鋼（2002）百分百持股子公司中龍鋼鐵20日獲台中市幸福職場評選獎勵活動「五星獎」肯定。

中龍行政助理副總杜俊演表示，中龍一直以來把員工視為寶貴的資產及共同成長的夥伴，除了提供具競爭力的薪酬制度、優於法令假別，更重要的是給同仁安心的工作環境及健全的福利措施，例如：樂活中心提供員工休憩運動設施、親子閱覽室以及員工診所等，讓員工在工作與生活上取得平衡。

另外，中龍針對每年員工健康檢查結果，安排包含舉辦減重競賽、InBody身體組成分析儀檢測、提供免費的心理諮商、營養諮詢等健康促進相關活動，為同仁的健康把關。

中龍並規劃完善的教育訓練體系，鼓勵同仁提升專業知能及技術精進，厚植人才資本。近年更選派基層同仁留職帶薪至日本短期技術大學進修，返國後培育升任基層主管，拓展優秀基層人員職涯管道，進而提升企業競爭力。

本次評選活動項目中，中龍公司在「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」等五大面向榮獲肯定。未來中龍公司仍將秉持「鋼為根、人為本」之精神，持續打造成為更優質的幸福企業。

中龍鋼鐵獲台中市幸福職場評選獎勵活動「五星獎」肯定。中龍提供
中龍鋼鐵獲台中市幸福職場評選獎勵活動「五星獎」肯定。中龍提供
中龍鋼鐵獲台中市幸福職場評選獎勵活動「五星獎」肯定。中龍提供
中龍鋼鐵獲台中市幸福職場評選獎勵活動「五星獎」肯定。中龍提供

職場 職涯

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薪好福利佳 中龍鋼鐵獲台中市勞工局「五星獎」肯定

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