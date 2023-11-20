頂尖客層猶豫了…台中豪宅建商面臨產品轉型 搶攻「獨特優勢」

受《平均地權條例》影響，預售屋量能縮減，購屋猶豫期上升，尤其豪宅市場受到央行嚴苛管制，總價4,000萬元以上貸款最高成數僅有四成，大大降低頂尖客層購買意願，建商品牌力及規劃特色的比拚也進入白熱化。

市調指出，豪宅建商為維持自己的品牌價值，各盡其能的搶攻市場，如轉攻不受貸款限制的商辦產品，或是選擇稍離核心區域，以較低成本取得土地，讓總價控制在4,000元萬內，同樣廣獲好評。

從備受矚目的「一聯三寶由雙陸」豪宅品牌分析，雙橡園開發在2022年成為高價住宅成交總量第一名，今年動向格外受到關注。

位於中央公園特區新案「雙橡園4117」，已累積205筆實價揭露，均價75.6萬元，其中超過4,000萬元有165筆受到高價住宅管制，也使雙橡園開發可望連續兩年成為成交最多4,000萬元以上高總價的品牌建商。

而其下一件推案，也持續鎖定台中核心區塊，位於市政核心地段1,920坪基地，依過往規劃設計及「雙橡園式酒店御邸」的獨特服務，備受市場關注。

由鉅建設同樣採鋼骨結構的「由鉅惟上」，近期也有不錯表現，整體銷售率已達八成，今年有10筆交易，個案均價達70.57萬元，表現突出，明年則將跨出七期，推出位於太平區馬卡龍公園前的預售新案。

大陸建設推出的「大陸豐蒔」，今年揭露12筆交易，個案均價達74萬元，整體銷售率已破七成，明年第1季也將跨出七期，在北屯14期重劃區洲際段案推案，將請來國際團隊操刀，可望創下區域新高。

此外，大陸建設規劃在大坑風景區打造「台中版青山鎮」的豪墅開發計畫，未來規劃在3萬坪土地上，打造87戶豪墅。

聯聚建設則挾其品牌實力，主攻商辦市場，今年7月推出頂級商辦「聯聚中維大廈」，目前實價登錄已有63筆，頂樓戶每坪單價突破8字頭，穩居台中頂級商辦單價之冠。明年則將推出位於七期市政北七路的「聯聚玉衡大廈」，總銷上看200億元。

而創下台中豪宅最高單價的寶輝建設，近期轉攻深耕中科，打造寶輝國際莊園、世紀莊園及THE TOWER三座住宅案，以及不對外銷售並自有經營的商業空間。

包含足以媲美東京表參道的沿街式商業-寶輝大道(福科路)串聯而成，更結合一座獨立五層樓的零售商場THE PLAZA，及對外開放的活動空間，值得期待。

由寶璽建設打造的「寶璽天睿」，今年再次創下台中最高總價紀錄。旗下子品牌睿嚮建設，在潭子弘富重劃區推出「睿嚮大涵」，實價登錄最高單價突破4字頭，成為潭子區域房價新指標。預計明年上半年推出的「寶璽天讚」將由國際設計團隊NIKKEN SEKKEI操刀設計，總銷120億元，備受關注。

跨出七期市場有一段時間的龍寶建設，為訴求讓年輕人都能買得起好宅，今年與沙鹿地主合建新案「龍寶和臻邸」，產品規劃37至49坪，樓層規劃地上7樓、地下2層，每層四戶一梯設計，總戶數52戶，每坪成交均價45萬元，最高成交單價甚至站上5字頭，創區域單價新高。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔說，綜觀豪宅品牌今年度多半面臨產品轉型、選擇核心圈外地段，雖然明年僅聯聚建設、雙橡園開發、寶璽建設持續深耕市政核心地段，但在規劃上具有獨特優勢的個案，相信仍會吸引具剛性需求的高資產客群。 台中七期品牌建商近期推案概況一覽。資料來源：市調暨業者 「雙橡園4117」累積205筆實價揭露，其中超過4,000萬有165筆受高價住宅管制。記者宋健生/攝影

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