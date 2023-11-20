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台中市幸福職場出爐！築間餐飲集團勇奪三獎項

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
打造幸福職場！台中市幸福職場頒獎，築間餐飲集團勇奪三獎項榮耀。築間餐飲集團提供
打造幸福職場！台中市幸福職場頒獎，築間餐飲集團勇奪三獎項榮耀。築間餐飲集團提供

2023年台中市幸福職場出爐！築間餐飲集團繼2021年獲得幸福職場三大獎肯定後，今年再次獲得三大獎項榮耀，包括獲得集團「推動幸福五星獎」、築間幸福鍋物台中松竹店「幸福職場四星獎」及築間幸福鍋物台中市政一店「幸福職場三星獎」殊榮。

台中市政府今(20)日舉辦頒獎典禮，由勞工局長張大春頒獎。

此次評選，主要著重在「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」等五項指標。

築間餐飲集團積極打造幸福職場，除了提供高於政府法令基本薪資外，員工享有優於勞基法的福利制度，以及免費員工健康檢查、年終獎金、三節獎金、績效獎金、餐敘獎金、婚喪禮金、重大傷病慰問金、教育訓練，每年生日還可獲得999純金生日金幣。

疫情趨緩、邊境開放後，築間立即規劃海外員工旅遊「泰國5日放鬆旅遊」。除此之外，今年起基層員工享有一年四次晉升機會、高階主管享有一年兩次分潤。目前也正積極籌劃2024年的調薪計畫，以及年終獎金發放計畫。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，除了薪資福利之外，更重視「人」的發展，靠永續人才發展政策，將夥伴的職涯發展需求納入考量並量身定做，特別是生活面都給予適度的協助與陪伴，以展現對每位夥伴實質的鼓勵與支持。

林楷傑說，集團致力於打造幸福職場，2022年成立企業社會責任室，目的除了秉持「取之社會、用之社會」的精神，實際投入社會公益、食品安全、食品溯源、環境永續外，更著重於「人」的照顧與培育。

今年起陸續規劃「共識營」、「3X3籃球鬥牛賽」及線上遊戲競賽等，促進團隊合作默契、聯繫情誼。未來也將持續提供更優渥的福利制度、更好的工作環境。林楷傑強調，「同仁就是企業最大的資產」，希望能為員工提供一個無後顧之憂的幸福職場。

職場 餐飲 薪資

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