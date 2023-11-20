台中市幸福職場出爐！築間餐飲集團勇奪三獎項
2023年台中市幸福職場出爐！築間餐飲集團繼2021年獲得幸福職場三大獎肯定後，今年再次獲得三大獎項榮耀，包括獲得集團「推動幸福五星獎」、築間幸福鍋物台中松竹店「幸福職場四星獎」及築間幸福鍋物台中市政一店「幸福職場三星獎」殊榮。
台中市政府今(20)日舉辦頒獎典禮，由勞工局長張大春頒獎。
此次評選，主要著重在「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」等五項指標。
築間餐飲集團積極打造幸福職場，除了提供高於政府法令基本薪資外，員工享有優於勞基法的福利制度，以及免費員工健康檢查、年終獎金、三節獎金、績效獎金、餐敘獎金、婚喪禮金、重大傷病慰問金、教育訓練，每年生日還可獲得999純金生日金幣。
疫情趨緩、邊境開放後，築間立即規劃海外員工旅遊「泰國5日放鬆旅遊」。除此之外，今年起基層員工享有一年四次晉升機會、高階主管享有一年兩次分潤。目前也正積極籌劃2024年的調薪計畫，以及年終獎金發放計畫。
築間餐飲集團董事長林楷傑表示，除了薪資福利之外，更重視「人」的發展，靠永續人才發展政策，將夥伴的職涯發展需求納入考量並量身定做，特別是生活面都給予適度的協助與陪伴，以展現對每位夥伴實質的鼓勵與支持。
林楷傑說，集團致力於打造幸福職場，2022年成立企業社會責任室，目的除了秉持「取之社會、用之社會」的精神，實際投入社會公益、食品安全、食品溯源、環境永續外，更著重於「人」的照顧與培育。
今年起陸續規劃「共識營」、「3X3籃球鬥牛賽」及線上遊戲競賽等，促進團隊合作默契、聯繫情誼。未來也將持續提供更優渥的福利制度、更好的工作環境。林楷傑強調，「同仁就是企業最大的資產」，希望能為員工提供一個無後顧之憂的幸福職場。
▪ 桃園驚見房價倒掛！這區新成屋比預售屋一坪貴3.6萬
▪ 好地段就保值？ 大安遠企商圈名宅7戶轉手全賠售
▪ 頭期款多少才夠？25歲業務拚雙北市區買房 網友曝優選地段：不用那麼辛苦
▪ 房價越來越難殺…雙北呈現兩樣情 「這幾區」議價率大縮水
▪ 4間有1間、40年老屋交易夯 專家：賣屋少一動作虧200萬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言