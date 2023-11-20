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聲寶積極活化資產 舉行「聲寶物流園區」開工動土祈福典禮
聲寶（1604）積極活化資產，轉型多角化經營，今（20）日於桃園龜山舊廠舉行「聲寶物流園區」開工動土祈福典禮，第一期A區規劃3,600坪預計於 2024 年底完工。
聲寶總裁陳盛沺指出，隨著今年新總部大樓落成啟用，整合集團關係企業辦公已現效益，加上台南廠三期工程即將完工，所有產線將於明年上半年全數遷移至台南。他表示，「聲寶物流園區」的開發，賦予舊廠區新的使命，未來穩定的租金將對聲寶營收帶來明顯挹注。
聲寶指出，「聲寶物流園區」位於林口工四工業區，以忠義路為對外聯絡主線，直接至中山高速公路林口龜山交流道僅 2.5 公里，可大幅縮短物流業者之運輸時間及油耗，其占地10公頃，將陸續規劃高達5萬多坪樓地板面積之倉儲空間及廠辦大樓，對於大型物流業者提供更加擴充彈性。
聲寶表示，隨著物流業、零售業、電商業、電子科技業對倉儲空間的日益倚重，目前已有多家外商物流業者，包括華亞科技園區、林口工一工業區等多組客戶預約洽談。
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