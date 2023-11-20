爭鮮集團明年在台家數拚突破300店 喊要再招募1000人

爭鮮餐飲集結旗下四品牌，以台灣明星小吃、台菜辦桌創意入菜，由爭鮮迴轉壽司領軍「台味祭」，與爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiC TOUCH品牌打造18款創意台味壽司。爭鮮營運長陳思芳表示，透過此次的「台味祭」希望吸引更多年輕客層，目標帶動業績成長20-30%。同時，爭鮮餐飲也已擬定計畫，預計明年集團將再開20-30家店、招募千名人力，在台家數可望突破300店大關。

陳思芳表示，爭鮮迴轉壽司每兩個月即推出不同主題菜單，此次復刻台灣明星小吃，將全球都愛的國民飲料珍珠奶茶、正港美食蚵仔煎、燒番麥、塔香螺肉等入菜，推出「ＱＱ珍奶」、「蛋蛋蚵仔煎」、「剝皮辣椒雞」、「燒番麥」、「螺食豐」、「黑椒牛」6款台味壽司，旗下四個品牌共襄盛舉推出台味新菜，是集團首度做出的創新嘗試，爭鮮餐飲的客群以家庭客為主，希望更多年輕的客層進店消費，同時培養未來的忠實顧客。

爭鮮餐飲是國內的迴轉壽司龍頭，旗下共有五大品牌，包括爭鮮迴轉壽司160家、爭鮮PLUS 22家、爭鮮gogo 47家、MAGiC TOUCH 20家和定食8有33家，共計282家門市，明年預計再招募1000名人力，並將開出20-30家新店，展店品牌以爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS和MAGiC TOUCH為主，集團明年在台家數將突破300家店。在會員方面，目前會員數已來到120萬，業績占比達四到五成。

陳思芳表示，目前人力缺口還有兩成以上，加上明年的展店計畫，因此人力需求龐大，除了增加自動化設備的投資，也預計招募更多中高齡人力，並會針對中高齡工作者設計工作場域，提供更好的職場環境。

除了在台持續展店，爭鮮集團在海外也持續開展版圖，目前在中國有169家、香港123家、新加坡33家、泰國21家，合計全球總店數626家。爭鮮也在評估將進入新的市場，預計會再新增一亞洲新市場。

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