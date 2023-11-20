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2023威士忌酒節 25日於台中工業區台中酒廠廠區登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中酒廠廠長鄭明鐘說，台中酒廠近年持續研發具特色的多元穀類威士忌產品。記者宋健生/攝影
台中酒廠廠長鄭明鐘說，台中酒廠近年持續研發具特色的多元穀類威士忌產品。記者宋健生/攝影

臺灣菸酒公司台中酒廠「2023威士忌酒節」將於11月25日登場，內容包括︰多項音樂、歌舞表演節目；生啤酒、威士忌免費試飲；園遊會市集；威士忌品酒會；酒廠秘境導覽等活動，也請來調酒大師陳韋成進行花式調酒表演。

其中，最特殊的是參加品酒會及酒廠導覽，即可至酒窖參加「桶邊飲」活動，品酒會需事先報名，名額有限，報名費300元(可全額折抵消費)，酒廠導覽開放線上或現場報名參加；威士忌酒節活動時間：上午10點至下午4點。

台中酒廠廠長鄭明鐘表示，過去台中酒廠以生產米酒、永康酒、花雕酒及玉尊台灣威士忌系列聞名，去年推出新作品「榖蘊原桶強度單一穀類威士忌」系列，再度獲得威士忌同好讚賞與推崇。

鄭明鐘說，國外威士忌例如蘇格蘭多為以大麥芽釀製的麥芽威士忌為主流，但台中酒廠主要產製穀類威士忌，近年來也致力於利用台灣在地的穀物為原料，持續研發更具有特色的多元穀類威士忌產品。

如先前推出「榖蘊原桶強度單一穀類威士忌」系列產品，包含「小麥-波本桶、小麥-雪莉桶、小麥-新橡木桶、高粱-波本桶」等，都獲得威士忌同好的佳評及讚賞，尤其是在10月剛上市的「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌(小麥-花雕酒桶)」，更造成威士忌愛好者爭先搶購的熱潮。

活動當天，另由台中酒廠政風室為強化民眾對廉潔操守及反賄選認知，於活動現場設攤辦理廉政宣導活動，包括廉政闖關遊戲及反賄選有獎徵答，期能將潔廉潔誠信淨化選風觀念傳達給民眾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中酒廠廠長鄭明鐘(中)、副廠長鄭主仁(左)及工會理事長鐘天志(右)歡迎各地好友參加2023威士忌酒節。記者宋健生/攝影
台中酒廠廠長鄭明鐘(中)、副廠長鄭主仁(左)及工會理事長鐘天志(右)歡迎各地好友參加2023威士忌酒節。記者宋健生/攝影

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