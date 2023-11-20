2023威士忌酒節 25日於台中工業區台中酒廠廠區登場
臺灣菸酒公司台中酒廠「2023威士忌酒節」將於11月25日登場，內容包括︰多項音樂、歌舞表演節目；生啤酒、威士忌免費試飲；園遊會市集；威士忌品酒會；酒廠秘境導覽等活動，也請來調酒大師陳韋成進行花式調酒表演。
其中，最特殊的是參加品酒會及酒廠導覽，即可至酒窖參加「桶邊飲」活動，品酒會需事先報名，名額有限，報名費300元(可全額折抵消費)，酒廠導覽開放線上或現場報名參加；威士忌酒節活動時間：上午10點至下午4點。
台中酒廠廠長鄭明鐘表示，過去台中酒廠以生產米酒、永康酒、花雕酒及玉尊台灣威士忌系列聞名，去年推出新作品「榖蘊原桶強度單一穀類威士忌」系列，再度獲得威士忌同好讚賞與推崇。
鄭明鐘說，國外威士忌例如蘇格蘭多為以大麥芽釀製的麥芽威士忌為主流，但台中酒廠主要產製穀類威士忌，近年來也致力於利用台灣在地的穀物為原料，持續研發更具有特色的多元穀類威士忌產品。
如先前推出「榖蘊原桶強度單一穀類威士忌」系列產品，包含「小麥-波本桶、小麥-雪莉桶、小麥-新橡木桶、高粱-波本桶」等，都獲得威士忌同好的佳評及讚賞，尤其是在10月剛上市的「穀蘊原桶強度單一穀類威士忌(小麥-花雕酒桶)」，更造成威士忌愛好者爭先搶購的熱潮。
活動當天，另由台中酒廠政風室為強化民眾對廉潔操守及反賄選認知，於活動現場設攤辦理廉政宣導活動，包括廉政闖關遊戲及反賄選有獎徵答，期能將潔廉潔誠信淨化選風觀念傳達給民眾。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪ 桃園驚見房價倒掛！這區新成屋比預售屋一坪貴3.6萬
▪ 好地段就保值？ 大安遠企商圈名宅7戶轉手全賠售
▪ 頭期款多少才夠？25歲業務拚雙北市區買房 網友曝優選地段：不用那麼辛苦
▪ 房價越來越難殺…雙北呈現兩樣情 「這幾區」議價率大縮水
▪ 4間有1間、40年老屋交易夯 專家：賣屋少一動作虧200萬
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言