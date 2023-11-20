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桃園驚見房價倒掛！這區新成屋比預售屋一坪貴3.6萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園房市示意圖／台灣房屋提供
桃園房市示意圖／台灣房屋提供

平均地權條例7月上路，台灣房屋根據桃園不動產交易e指通數據統計桃園各區新成屋與預售屋，發現蘆竹區8月新成屋單價35.5萬元，比預售屋31.9萬高了3.6萬元，出現新成屋單價比預售屋貴情形， 也就是所謂「房價倒掛」。

另外平鎮也出現預售跌價5.2%，行情與新成屋幾乎齊平。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例修正案於今年7月1日上路，由於新制限制預售屋換約轉售，壓縮預售屋的市場流通性，使桃園市預售屋買氣觀望濃厚，買方的追價意願也較以往保守，使預售屋漲幅收斂，部分地區甚至出現微幅盤整。

另外一方面，首購自住買盤受到新青安政策驅動，轉進新成屋市場，使新成屋買氣相對活絡，漲勢也保持穩健，漲幅領先預售屋。

張旭嵐表示，蘆竹近年有許多預售新案，位於新興開發的A10山鼻站周邊，光今年1~8月就有700多件交易，佔蘆竹預售屋交易近八成，不過因為地段稍偏，新市鎮機能還有待培養，因此房價容易受到政策波動。

蘆竹成屋交易主要集中在發展較早、機能成熟的南崁商圈，因開發早，土地供給少，因此新成屋供給有限，只要有釋出，幾乎都很快成交，也讓蘆竹區的新成屋單價居高不下，進而使蘆竹出現新成屋房價高於預售屋的情況。

進一步觀察房價漲幅，扣除交易量不足的新屋區與復興區後，桃園市10個房市主要交易行政區當中，有8區的新成屋漲幅超車預售屋，其中以中壢的新成屋漲幅最大，今年8月均價38.8萬元，較年初時大漲17.6%。

台灣房屋青埔直營店店長廖國順指出，桃園因緊鄰雙北，但房價較雙北親民許多，在比價效應下，吸引許多雙北輕移民，尤其青埔、A7等地，因近年青埔高鐵特區不僅利多建設齊聚，且機能已臻完善，使當地新大樓廣受自住客青睞，移入人口多，低總價新成屋更顯搶手，也讓所在的中壢、大園及龜山等地，新成屋漲幅更鮮明。

近期包括「新潤A18」、「太子馥1」，以及「冠德青璞匯」等新大樓社區，指名度都頗高，其中新潤A18單價約48萬元，太子馥1單價約42萬元，與機捷A19站共構的冠德青璞匯，近期成交單價更達53~55萬元左右，受青埔高單價新社區交易活絡帶動，中壢新成屋均價也跟著水漲船高。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

預售屋 房價

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