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宜蘭首座社宅 周二開工

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

內政部國土管理署近日表示，宜蘭首座社會住宅「倉前安居」即將於後天11月21日舉行開工典禮，也正式宣告宜蘭今年700戶社宅開工達標。

國土署表示，此案由國家住宅及都市更新中心主辦，總工程經費約新台幣21.8億元。全案興建地下3層、地上一幢兩棟分別為13層及14層的鋼筋混凝土造，可提供約395戶社會住宅，並於低層樓設置多功能公共空間、商業店鋪等多樣性生活機能，以延續周邊商業廊帶活動，規劃以小家庭、周邊產專區就業者為主，預計於2027年9月完成啟用。

國土署說明，「倉前安居」基地位於宜蘭縣羅東鎮大新里，倉前路及大同路所夾街廓，屬於核心區位的蛋黃區，附近有羅東林業文化園區、民生市場及羅東夜市等完善的生活機能；大眾運輸則步行約5分鐘即可抵達臺鐵羅東站、羅東轉運站使交通機能更具便利。整體房型規劃為套房型255戶、二房型108戶、三房型32戶，共計395戶，提供多元房型供民眾選擇，並預定取得綠建築、智慧建築及耐震等三大標章。

國土署補充，此案整體建築設計也保留原基地中東側之倉庫及縫紉大樓各一棟歷史建物，讓人文活動延伸至中庭歷史廣場，提供舊城觀光新路徑可銜接羅東林業文化園區及中興文創園區，成為產業發展與生態文化共榮好宅。

國土署整理，按行政院去年核定「社會住宅興辦計畫」，宜蘭縣目標值為700戶社會住宅，而截止至10月底，中央已興辦395戶，加上此案，將遠超原核定計畫目標700戶。未來仍會持續盤點宜蘭土地資源及擴充國內社會住宅興辦量能，同時配合設置托老、托育及綠地等公共設施，以符合民眾的生活需求及創造宜居舒適的好宅。

社會住宅 林業 都市更新

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