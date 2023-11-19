工研院 奪八項百大科研獎

有研發界奧斯卡獎之稱的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards於16日在美國加州聖地牙哥舉辦頒獎典禮。工研院勇奪八項大獎，超越麻省理工林肯實驗室、西門子醫療設備學院、NASA研究中心、陶氏化學、杜邦、3M等國際領導機構及大廠。在「淨零節能技術」、「生技醫藥領域」獲獎數量，雙雙創單一年度新高。台灣科研實力深厚紮實，才能在國際舞台大放光彩。

工研院院長劉文雄表示，工研院八項大獎均展現創新的價值。獎項可分為兩大類，包括淨零節能及生醫科技。在淨零節能技術有五項，包括「VOC– 3R近全循環利用-PI膜綠色製程創新」實踐綠色產品循環生產理念，將工作溶劑自行回收純化再利用，將廢棄物資源化。「AI優化精準製造技術」提升工具機設備加工精度可達5微米，幫助廠商搶攻高階半導體領域等加工市場。

「高效雙模態原子層鍍膜系統」為全球首創雙模態原子層鍍膜，突破國外大廠專利屏障，滿足半導體3D高深寬比孔內鍍膜、多成份控制、原子層精密鍍膜需求。「永續能源系統」透過軟硬體系統整合，將多個低電壓的分散式能源重新聚合整理，彈性提供電力。「O-RAN專網節能管理技術」則是5G智慧節能技術，可應用於電信、智慧工廠、智慧交通等多元用途；工研院也將更深化連結美國在地創投，期能推動創新科技更迅速進入市場。

生醫產業今年獲得三項大獎，成績史上最亮眼。「智慧射頻熱消融系統」能精準消融腫瘤，降低手術風險與利於傷口恢復，是醫生與患者福音。「新穎標靶青光眼藥物」及「超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水」，前者提高眼房水排出的效率，後者則是治療黃斑免打針，均充分展現工研院解決問題的創新價值與產業化落地成果。

工研院自2008年首次參與全球百大科技研發獎以來，連續16年獲獎，累積58項殊榮，有超過九成投入產業，讓工研院的創新能力有機會躍上國際，提升台灣產業競爭力。工研院將持續努力發展以市場為導向的創新，以科技力為民眾生活帶來改變，助力台灣產業轉型躍升。

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