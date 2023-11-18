房價越來越難殺…雙北呈現兩樣情 「這幾區」議價率大縮水

房市剛需撐盤，雙北市新案議價率呈現兩樣情。根據591新建案統計今年第3季雙北新案議價率，台北市議價率有擴大趨勢，除了內湖區議價率微跌1個百分點，其餘地區均成長1到9個百分點；反觀以剛需為主力的新北市房市，卻僅有三區議價率增加，有七區議價率還較去年滑落1到6個百分點，顯示殺價空間逐漸有限。

591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯表示，觀察這幾次政府打炒房，除了交易量縮水，房價並未出現太多回檔現象，因此目前各地區表現有強有弱，像台北市這幾年新案價格飆漲，加上大環境變數多，導致部分高價區買氣冷，部分業者為衝刺買氣，只好在價格上放軟姿態，也間接造成議價率增加。

反觀房價相對親民的新北市，這幾年除了持續接納北市首購、首換等等客群，還有大量捷運工程等建設議題撐腰，推升部分區域人流絡繹不絕，許多指標案更藉此祭出不二價策略，在定錨房價之餘也一併擠壓議價空間，形成與北市截然不同的局面。

進一步觀察各行政區，台北市以中正區議價率增加9個百分點最多，其次為中山、士林、大安等地增加5個百分點，內湖小跌1個百分點維持平盤。中正區因發展早，各街區價格差異大，新案每坪成交價從8字頭到破百高價案都有，議價率常會隨著建案類型不同而大起大落。

中信房屋內湖捷運加盟店專案經理黃立明分析，內湖區域狹長，各生活圈自成一格，買盤大多為在地首購、換屋族，新案買氣波動不大，像以捷運內湖、大湖等站周邊的新案，目前議價率多半介於1成上下，視個案狀況有所不同，相對穩定。

新北市除了土城、五股議價率增加外，其餘如板橋、三重及新莊等推案熱區議價率均呈現走跌，林哲緯指出，上述這幾區機能成熟，又有重劃區供給加持，近幾年早已是雙北購屋族首選區域之一。

以三重區來說，即便仁義、二重疏洪道等重劃區新案價格持續水漲船高，但在一橋之隔的地理因素及比較效應助攻下，買方仍願意出手，也讓業者對價格更為堅持。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，去年第3季適逢央行第二次升息，市場剛從omicron變異株疫情走出，對疫情有不確定性，加上縣市長選舉因素，以及當時政經局勢因裴洛西訪台而顯不安，都讓房市大受衝擊，因此去年有較多的建案有鬆動的讓利空間，但到了今年下半年已經逐漸穩定。

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