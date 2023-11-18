兒童友善企業 台積電排百名外

台灣好鄰居協會昨公布「台灣兒童友善企業調查報告」指出，雖然多數企業認同家庭友善職場的重要性，但在兒童權利政策、供應商要求、青少年工作保障、對SDGs兒童權利目標等面向仍有待加強。

台灣好鄰居協會秘書長楊國正說，兒童友善企業的定義是將兒童視為重要利害關係人、尊重與支持對兒童權利負有責任、也願意遵循聯合國「兒童權利與商業原則」，並將兒童權利融入企業的核心經營策略。在生育率全球最低的台灣，企業更有責任提供員工安心生育、養育子女的友善政策，並思考其產品對兒少的影響。

台灣好鄰居協會依2020年、334份台灣上市公司社會企業責任報告書進行評比，協會營運長張心蕙表示，這些報告中，兒童權利僅被提及5次，大部分的企業在母性保護、哺乳及育兒支持等友善家庭措施方面，雖有實質對應行動，卻未提供多樣化政策，滿足不同身分的員工需求。

張心蕙也表示，雖有55％的企業要求供應商簽署行為準則承諾書，但僅25%企業在供應商行為準則中禁用童工，更高達88%的企業未特別提及對青少年工作者的保護。

此外，儘管68.6%企業對SDGs表示關注，但只有4%對SDGs中與兒童權利相關的九大目標提出策略。

進一步觀察產業別，兒童權利議題上表現較佳的前三類分別是金融保險、電子零件、電腦周邊業，有較大改善空間的產業則為營造建材、觀光與鋼鐵業。

評鑑結果在前五%，獲得A+的企業總共有十八家，包括台達電、第一金、中橡、聯電、微星、長興、緯創、新光金、華通、統一超、光寶、華航、緯穎、仁寶、玉山金、永豐金、佳世達及愛之味；至於「護國神山」台積電僅獲B+，排在一百名之外。