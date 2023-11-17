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統一董座羅智先看景氣：目前看來平穩 希望明年不要比今年難預測

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一集團今（17）日舉辦2023「愛•Sharing」愛再相見！點燈儀式前統一董事長羅智先說明展望。記者曾吉松／攝影
統一集團今（17）日舉辦2023「愛•Sharing」愛再相見！點燈儀式前統一董事長羅智先說明展望。記者曾吉松／攝影

統一（1216）董座羅智先與夫人高秀玲今（17）日連袂出席，睽違三年的統一時代點燈「愛‧Sharing」活動。談到景氣，羅智先說，世事多變化，愈來愈多人說不要去預測，但看來目前很平穩，希望明年不要比今年更不好預測；但全世界普遍問題，是多數經濟體負債太高，資源分配產生困難。

至於去年原物料飆漲兩至三倍，他說，統一確實挺得很辛苦，「唯一安慰就是習慣了，衝擊沒這麼強」，未來漲價與否「就再看看」。

羅智先表示，其實愈來愈多人都認為，不要再去預測景氣，因為世事多變化。如果用筆記本記事，很容易發現年初預測的事，年底都會發現預測非常不準，「所以不要花時間預測，至今看來（整體景氣）很平穩，只是很多不好條件持續，但統一是生活產業，有穩定基礎來運作」。

他希望，明年不要比今年更不好預測，就像一兩個月前，根本不知道會發生這些事（例如戰爭）。不過他指出，全世界普遍問題，經濟體都欠債太多；就像一個家庭，一旦負債太高，會對資源分配產生困難，很多人預期接下來景氣走向，根本問題是各個經濟體負債，讓政府分配資源都蠻有壓力。

近期中東衝突、俄烏戰爭對原物料的影響大，羅智先說，去年原物料漲勢驚人，光肉原料就漲兩至三倍，「憑良心說，也挺得很辛苦」；今年原物料價格若和去年相比，「應該這麼說，不是原物料價格下降，而是習慣了，衝擊沒之前這麼強」，唯一的安慰，就是心情上習慣了，就不像去年這麼害怕，漲價與否還需再觀察。

統一因實施不漲價策略，被問到是否推出新產品頻率有變高趨勢？羅智先說，鮮食類新品這兩年發展速度很快，受疫情影響，消費者需求跟社會消費型態出現改變，也刺激和鼓勵廠商在食品科技發展，可觀察到鮮食品項愈來愈豐富，具有良性循環。

中國大陸的消費者正減少支出，統一在大陸市場因應。羅智先說，他沒看這麼悲觀，統一在大陸市場份額，僅是滄海一粟，大環境還不至於對統一有很大影響，真的會被大環境影響，除非量體達相當大的程度，否則以統一這樣規模的公司要被影響，好像有點牽強。

羅智先 原物料 景氣

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