精機中心30周年慶 工藝三十載、創新贏未來

財團法人精密機械研究發展中心(PMC)今(17)日舉行30周年慶祝活動，以「工藝三十載，創新贏未來」為主軸，宣告PMC持續精進與追求卓越的決心。經濟部長王美花表示，精機中心長期扮演政府跟產業之間非常重要的橋樑，努力協助推動機聯網政策，五年來協助400家、超過上萬台的機台聯網，成果豐碩。

另外，精機中心也和機械及工具機業者一起打造口罩國家隊，讓全世界都沒口罩的時候，台灣能把疫情控制得宜，2020年全世界經濟負成長時，台灣還能有3.39%的正成長。

王美花說明，正因為經濟的正成長，今年政府的稅收超乎預期，精機中心也能協助經濟部透過疫後補助條例，在智慧化與低碳化的國際需求中，希望能照顧好各產業領域中小企業在國際市場上的突破。其中，今年在協助中小企業提升設備改善方面，國產設備訂單已經達20餘億元之多了。

臺灣機械公會理事長魏燦文則再次建議政府，包括國機國造、國營事業、國防工業及半導體產業，都應該鼓勵優先採用國產設備。

今天的慶典活動暨感恩餐會，經濟部長王美花、產業發展署長連錦漳，以及產業公協會、法人、廠商客戶共襄盛舉，現場冠蓋雲集，近300位貴賓到場祝福。同時在PMC總部呈現30年大事紀回顧，並發行30周年紀念電子專刊，展現PMC穩健務實的成果。

PMC也以實際行動支持社會公益，邀請南投久美國小原住民小朋友歌舞開場表演，讓與會貴賓共同感受到原鄉文化的獨特魅力，同時呼籲社會關注與支持偏鄉教育與文化的發展。

王美花表示，很感謝精機中心30年來對政府政策的協助與對產業的付出，PMC也是大家公認最接地氣的法人之一，只要有任務交給PMC，總是能快速回應使命必達。

像是產業發展署推動的智慧聯網計畫，PMC在五年內協助17類產業設置智慧機上盒(SMB)，達到萬機聯網的階段性目標，成功讓傳統機械產業達到數位轉型第一步，加速台灣工業4.0的可能。

又如三年多前新冠疫情爆發，由工具機業者和PMC自發性共組工具機口罩國家隊，不分彼此在40天內完成92條口罩生產線，讓世界看到臺灣工具機業者實力有多堅強。

PMC董事長莊大立致詞時提到，PMC位處臺灣最重要的產業聚落，大肚山下的黃金縱谷中，和產業站在市場最前線，扮演政府與產業最堅實的橋樑，以「工藝」的職人精神，提升機械可靠度及穩定性，協助政府打造智慧臺灣的政策願景。

莊大立強調，未來將持續作為產業的後盾，協助國內技術升級、應用與檢測驗證外，也在人才培訓上培養更多機械人才，讓產業鏈更為完善與堅固。

30周年慶典視覺有別以往風格，以「打造全球智慧機械未來城市的領航員」為設計理念，展現PMC不斷創新以及對未來之展望，將持續以宏觀的視野、獨到的見解與創新的技術，陪伴產業再創高峰，並引領臺灣精密機械產業邁向全球智慧製造的未來。

展望下個30年，莊大立說PMC除了更鑽研精密機械的專業外，因應時代趨勢，結合新興科技，持續以三大技術主軸提供創新研發及服務，為精密機械產業創造附加價值，包含：智慧化技術，提升智慧製造系統整合，協助業者提供其客戶專業服務，主動進入客戶及客戶的客戶所在產業。

在機聯網技術方面，發展機械設備智慧加值與聯網功能，輔導機械廠商實施介面整合，增加廠商對於連結感測器與自動化週邊的能力，協助其提升設備間的物聯網能力，以智機產業化的理念強化機械產業廠商，落實機械設備智慧化的目的。

在工藝技術方面，延續PMC投入多年的鏟花工藝技術，未來將再深入其他重要工業基礎技術研發，確實掌握各項組裝介面參數提高結構設計模擬分析準確率。 PMC董事長莊大立強調，PMC始終扮演政府與產業最堅實的橋樑。記者宋健生/攝影 產業公協會、法人及廠商客戶共襄盛舉，現場近300位貴賓到場祝福。記者宋健生/攝影

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