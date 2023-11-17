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愈打愈高！苗雲彰嘉宜預售房價全衝破4字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
宜蘭街景圖／記者游智文攝影
宜蘭街景圖／記者游智文攝影

政府打房政策一波波，房價不跌反升，新案市場價格似乎不受平均地權條例新法上路影響，今年在非六都區域也創高價，不僅低於2字頭的新案幾乎絕跡，根據預售屋實價揭露資料，彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、嘉義市及苗栗縣都出現4字頭成交單價，今年新案房價天花板再度推高。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，由於工料雙漲、地價攀升，雖然各項房市管制政策逐一上路，今年僅是打量難打價，非六都區域因價格基期低，以及六都與新竹縣市的價格外溢效果，新案價格持續走揚，各縣市房價出現新高。

依據預售實價登錄，今年截至10月所揭露之資料，彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、嘉義市及苗栗縣等五個縣市，今年住宅預售最高成交價約在每坪44萬至47萬元之間，不過成交的面積落差大，最大接近60坪，最小僅15.87坪。

其中位在彰化縣彰化市的「君品大謙」最高價每坪46.3萬元，該戶總價2,300萬元，總坪數56.89坪，彰化縣的高級住宅逐步走向5字頭。

住商不動產彰化家樂福加盟店店東黃天福指出，彰化市為彰化縣人口最多的區域之一，具有潛在的換屋市場，彰化先前約有十年的時間沒有推出新大樓，在三年前、也就是疫情前，市場才開始出現新建案，當時新案成交價約25、26萬，隨著建築成本提高及整體房價走揚，目前彰化市的新案都在3字頭以上。

「君品大謙」能有4字頭價格，關鍵是君品所推出的建案建材規格高，多年來培養出穩固的客群，且彰化縣是傳產重鎮，有許多購買力強的隱形富豪，此外，台中市的買方也會購買彰化的房子，對台中的購屋人而言，一坪3、4字頭的新案，更比台中市親民，因此買方能接受這樣的新案價位。

郎美囡表示，觀察這些區域，過去房價低，房市主力以透天為大宗，這幾年土地價格漲，建商推案轉向大樓及華廈，買方因房價漲、透天總價過高，改買大樓型社區，且不只新案推出的類型出現轉變，坪數規模也越來越小，以往非六都地區因價格低，大坪數銷售率也不錯。

但價格節節攀升後，大坪數總價也過高，加上平均家戶人口減少，新案規劃坪數越來越小，以此壓低總價，但也提醒購屋人，坪數過小容易限制室內裝潢及家具擺設，居住舒適性將受影響，未來轉手能否順利銷售，需多思量。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

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