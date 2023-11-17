40年老屋注意！漏登陽台機率高 5步驟看補登流程

今年上半年全國住宅買賣有25.63％為屋齡40年以上房屋，顯見老屋仍然搶手。永慶房屋表示，因早期建築法規不完善，如果是40年以上屋齡房屋，漏登陽台面積坪數機率高，無論是參與都更危老重建還是賣屋換房，都難保障漏登的坪數權益，如果想補登陽台坪數，有五大步驟可參考。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏表示，房屋的權狀面積除了室內實際坪數，還要加上附屬建物及公共空間的共用部分。但直到民國71年陽台才可辦理測繪登計，因此若是在民國71年前取得建物使照或完成坪數登計的房屋，也就是屋齡約40年以上房屋，就可能漏登陽台面積。

陳俊宏指出，有1個簡單的辨別方法是，如果觀察房子有前後陽台，但權狀上無記載陽台坪數，也有高機率需要補登。補登的好處是，房屋買賣以坪數計價，補回的陽台面積可提高房屋價值，以台北市2022年住宅平均單價近74萬元來看，若有3坪未登記陽台面積，買賣價差可高達200萬元以上；如果房屋在未來有都更危老重建需求，及時補登也能提高房屋價值，在與建商討論都更時也更有利。

都會區因新建案稀缺，而中古屋有房價實惠、坪數實在等優勢，使老屋在房市上仍具競爭力。從六都來看，台北市在2023上半年的住宅買賣情形，有高達44.29％的交易筆數為40年以上房屋，其次依序為新北市26.89％、台中市23.98％、台南市23.8％、高雄市18.61％、桃園市18.44％。

陽台補登申請約1個月內可以完成，如要進行陽台補登，永慶房屋分享5步驟，首先，確認房屋有未登記陽台面積，第二，持房屋所有權人身分證、印章與建物權狀，向縣市政府工務局或建管處，申請建物竣工圖說及使用執照存根，第三，再到地政事務所送件申請建物測量及補登面積；第四，地政事務所現場勘測；第五，審查通過且繳納相關規費後，地政事務所核發新建物權狀，就算完成補登程序。

陳俊宏指出，曾見過投機客聯手黑心仲介，故意尋找未進行陽台坪數補登的房屋購買，致使屋主「少賣」坪數，無故損失幾十萬、甚至數百萬元；再加上近年來都更與危老重建議題火熱，房屋坪數若有漏未補，也會影響重建後可分回多少坪數。因此，預先確認房屋登記坪數與使用面積一致，未來若有買賣移轉或其他用途，屋主與房屋權益才有保障，避免遭到有心人坑殺。 2023年H1住宅買賣移轉屋齡統計。資料來源／永慶房屋

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