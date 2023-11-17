幸福企業揭曉！ ASML、台塑、兆豐等共438家企業獲金獎

1111人力銀行今（17）日舉行「2023幸福企業」頒獎典禮，並公布上班族職場幸福感調查。1111人力銀行總裁林文雄表示，根據主計處的統計，台灣的貧富差距已經高達6.15倍，創下12年的新高，薪資成長跟不上房價漲幅，青年世代要成家立業更為不易，為了改善貧富差距、解決世代對立，讓年輕一代願意在職場上打拚，同時帶動企業回饋社會，進一步創造產業榮景，期許更多企業為員工提供更好的薪資福利，加入「幸福企業」的行列。

林文雄還提到，1111人力銀行的幸福企業票選活動，今年邁入第四屆，以鼓勵有獲利的企業，能照顧員工，提供更好的待遇及福利，來吸引優秀人才，近一步為產業帶來正向的循環。

由1111人力銀行主辦、壹一壹一科技股份有限公司、科技島、Accurate愛獵客、中華人事主管協會、財團法人創新智庫暨企業大學基金會共同協辦的「2023幸福企業」票選，今（17）日於台北寒舍艾美酒店舉行頒獎典禮，包括前立法院長王金平、數位發展部數位產業署署長呂正華、台北市政府副市長林奕華、新北市政府副市長劉和然、全國商業總會秘書長劉守仁、商研院董事長許添財等人皆蒞臨擔任頒獎嘉賓，出席力挺幸福企業。

前立法院長王金平觀察，現今許多企業響應ESG，其中幸福企業已進入ESG的社會責任一環，而企業的社會責任絕對不只是單靠加薪，而是要把員工當家人，勉勵大家上進，且在公司營建大家庭的氛圍，進而讓員工有安全感。

台北市副市長林奕華表示，1111人力銀行是最值得信賴的求職平台，「幸福企業」鼓勵企業提高福利，今年還加碼ESG相關評鑑，與北市推動的「永續共榮、希望首都」理念一致，將與1111跟企業共同努力，打造幸福企業、幸福人生。

新北市副市長劉和然指出，獲獎的企業都是台灣的資產，應該要在台灣延續下去。對現代人來說，不論到哪個環境工作，除了專業能力要符合市場需求外，良好的就業環境也是他們重視的一部分，當人們安居樂業之後，少子化的問題才有機會改善。

在台灣求職大環境中，公部門也是一個不可或缺的角色，以新北市為例，上個月開始從北北基桃為出發，舉辦了產業論壇，共吸引近 20 所大專院校參與，讓這些人才有機會認識不同產業的優秀企業，期待從一個城市出發，建構一個良好的就業環境。

數位發展部數位產業署署長呂正華表示，政府目前在各行各業積極推動數位轉型和淨零轉型，1111人力銀行總裁林文雄也在頒獎典禮上提到ESG是重要指標，除了保護環境之外，投入幸福企業，讓員工感到幸福，更是打造ESG的關鍵。

「2023幸福企業」票選共分為11大類，包括「一般生活服務業」、「大傳教育社福」、「營造建築業」、「生技醫療」、「科技研發業」、「金融管顧業」、「製造業」、「休閒娛樂服務業」、「飯店旅宿」、「貿易流通業」以及「餐飲服務業」，票選活動吸引近3,200家企業共襄盛舉，其中共有438家獲得「幸福企業金獎」標章認證，包括BMW台北依德、晶華酒店、兆豐證券、合作金庫、振興醫院、ASML台灣艾司摩爾、台塑企業、光陽工業等（完整獲獎名單詳見活動網站 https://happiness.1111.com.tw/），頒獎典禮現場有近300家企業代表親自領獎，熱情響應幸福企業理念。

商品推薦