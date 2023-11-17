世界廁所日 台灣中油清掃總動員

台灣中油舉辦「世界廁所日-來中油好方便 公廁清潔總動員」活動，這是中油響應世界廁所日已邁入第3年，今年由董事長李順欽在南投縣草屯新豐站啟動活動儀式，呼應世界廁所日主題，提升公廁環境衛生，從加油站開始做起，帶領中油體系全體加油站共1910站的員工，一起彎下腰來清掃加油站的廁所，提供到站加油的顧客最清潔的如廁環境。

台灣中油表示，每年的11月19日是聯合國通過的世界廁所日（World Toilet Day），今年世界廁所日主題為「加速變革」，主要希望加速行動在2030年前人人皆可享有安全的廁所及水資源，因為無論多小的行動都有助於提升環境衛生。

今年活動場地草屯新豐站具有在地特色，站體建築及景觀水池均呈現草屯舊名「草鞋墩」的意象，其中公廁採圓形及懸空設計，屋頂設置透光太陽能光電板，擷取自然光線，保持廁所內的空氣自然流通，顧客如廁更為舒適。

李順欽表示，台灣中油多年來深耕公廁文化，今年油品行銷事業部台北營業處榮獲台北市政府112年績優公廁「企業永續公廁典範獎」，大直站獲選為「特優獎」，內湖站及富陽街站獲選為「優等獎」，新北市政府舉辦的112年度公廁金質獎暨特優場所認證活動。

此外，李順欽也說，中油直營站及加盟站還囊括營業場所第一組所有26個獎項，其中11站更榮獲「永續公廁模範獎」，可見台灣中油為維持廁所品質，持續提升硬體設備及環境，盡心盡力提供清潔、安全且友善的如廁空間，由上到下全員參與所作的努力。

為響應世界廁所日，台灣中油臉書粉絲專頁於11月17日起至21日舉辦「世界廁所日」抽獎活動，歡迎民眾搜尋「台灣中油」臉書，在活動貼文下方留言最喜歡的加油站公廁。

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