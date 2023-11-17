中正大學研發肺癌檢測儀 國際遺傳工程賽奪金

中正大學25名學生以合成生物學製造循環腫瘤細胞（CTC）檢測儀器，讓病人能方便、便宜的檢查肺癌復發或轉移，赴法國「國際遺傳工程機器設計競賽」拿下金牌。

中正大學今天發布新聞稿表示，根據衛福部的數據顯示，在台灣每10萬人有約2、300人罹患癌症，即使結束療程後還須持續追蹤。中正大學25名不同科系學生因此針對術後追蹤，利用合成生物學技術製造CTC檢測儀器，為肺癌病患提供便宜、方便的選擇。

中正大學說，這25名學生組成iGEM團隊，11月初帶著研究成果遠赴法國巴黎參與「國際遺傳工程機器設計競賽（International Genetically EngineeredMachine，iGEM）」拿下金牌。

中正大學iGEM團隊隊長吳庭瑄說，造成癌症高死亡率的原因是癌症轉移，而目前提供追蹤癌症復發的技術多樣，卻多少有些不足地方，像是癌友可能檢查都得配合大醫院預約、排診，因此決定研究合成生物學製造CTC檢測儀器，提供病人更為方便的選擇。

吳庭瑄表示，目前一般醫療使用的CTC檢測儀器為抗體檢測，而抗體需低溫保存，檢測費用高，中正團隊目前開發的儀器採用DNA奈米結構，可以在常溫下檢測，價格相對便宜許多。

吳庭瑄提到，因為合成生物學實驗、硬體開發上還需要2到3年調整，他們研發的CTC檢測儀器才能更深入醫療量能較低的地方。

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