哪種房最會漲？中壢小宅年漲逾1成、大坪數跌5%

近年各地大坪數產品普遍不好賣，中壢也不例外。房仲統計實價，近一年，中壢以總坪數25坪以下的小宅產品平均房價漲幅最快、約11%，25~50坪物件漲幅只有1.2%，總坪數50坪以上的大坪數住宅，竟然出現了5.3%的小幅下修。

東森房屋中壢中美加盟店店東廖壽業表示，目前中壢的買盤以自住客群居多，25坪以下的小坪數住宅總價親民、易入手，是大多數小資族、首購族的首選，其房市交易量能自然持續升溫。

廖壽業指出，過去幾年受到通膨、營建成本上漲、中美貿易戰、台商回流等外部因素影響，全台房價飆漲迅猛，中壢也不例外，目前中壢中古屋的房價都已經站上了2字頭，新建案普遍可以達到3~4字頭的行情。。

不過今年遇到升息、打炒房、買方態度轉為觀望，比較沒有追價的動力，而賣方又普遍對後市發展很有信心，不肯輕易降價求售，買賣雙方難以達成共識，高總價的大坪數住宅首當其衝 。

反觀小宅產品憑藉低總價、易入手的優勢，對剛需買盤來說仍有誘因，價格自然節節攀高。

廖壽業表示，目前中壢以500~800萬元的25坪以下兩房中古住宅詢問度最高，這類住宅投資、自住兩相宜，由於中壢租屋需求旺盛，出租住宅的投資回報率一般都能達到2.5%~3%左右，也吸引很多長線投資的置產族進場布局。

目前站前SOGO百貨生活圈和中原大學生活圈是中壢地區住宅交易較為熱絡的兩個區塊，以上兩區生活機能已經相當成熟，而且還有源源不斷的就業、就學人口湧入，使得區域房市擁有較強的支撐力。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，最近幾年在桃園機場捷運、危老都更、鐵路地下化等建設利多的加持下，中壢的房市能見度大幅提升，不過若是打算購買小坪數住宅，則要特別留意採光和空間格局問題，另外，建議民眾要盡量買在兼顧基礎機能與未來發展性的區塊，這樣房產的抗跌保值性也會更勝一籌。

示意圖 記者游智文／攝影

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