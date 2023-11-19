租屋族必看：套房VS雅房怎麼選？盤點「四大」關鍵讓你租房不踩雷

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「套房vs雅房」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的「套房vs雅房」討論焦點。

許多人在求學與工作階段，會選擇在外租屋過生活。然而，究竟該如何找到適合的房源？租屋網站上的「套房」和「雅房」又有什麼差別呢？快來看看網友怎麼說吧！

雅房「衛浴共用」容易產生衝突 套房舒適但「價格高昂」難負擔

▲ 租屋該選套房or雅房？兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「套房vs雅房」相關話題的討論，可以發現「套房」聲量高達「雅房」的十倍，而兩者最顯著的差別就在於「衛浴設備」，由於套房擁有獨立衛浴，因此使用廁所無需離開房間；雅房的浴室則設置於房間外，需要與他人共用衛浴。

就有網友發問「必選雅房/套房的原因」，吸引眾多網友發表觀點如「選套房，因為受不了跟別人共用浴室」、「套房大獲全勝！住雅房遇到上廁所弄超髒的室友會發瘋」，指出共用衛浴除了隱密性較差，還可能會因衛生習慣不同而感到不適應，甚至與室友產生摩擦。

同時也有網友提到「我租的是雅房，廁所是共用的，需要等其他室友使用浴室」、「大多要共用廁所，衛生習慣跟時間也要彼此配合」，認為雅房可能會發生廁所「不夠用」的情形，提醒民眾在租房時可以多加考量。

此外，「隱私空間」也是許多網友在意的問題。雅房租客時常需要進出房間，偶爾遇到室友難免需要交際寒暄，生活的隱私感也大打折扣，而承租套房就能免去這種煩惱，生活起居也會更加自在。

即有網友分享「租套房真的超級舒服，不需要看別人的臉色」，引起許多網友共鳴「住雅房碰到室友機率蠻高的，需要點滿社交能量」、「超怕室友帶朋友回去，感覺隱私空間受到打擾」等，點出雅房經常會與室友產生交集，較不適合注重生活隱私、或想在家安靜休息的租屋族。

然而套房看似優點多多，卻還是有不少民眾會選擇承租雅房。這是由於套房雖然舒適自在，但租金卻比雅房高昂，考量到「價格預算」可能讓荷包無力負擔，於是便選擇價格相對低廉的雅房。討論區上便有網友給出建議「有能力套房，沒能力雅房」、「租金預算不寬裕的話，應該是租雅房的機會比較大」，認為民眾可以根據自己的經濟能力，去衡量承租套房還是雅房。

市面上租屋的房型繁多，價格與屋況也各不相同，讓人看了眼花撩亂、無從下手。如果你也在煩惱該承租雅房還是套房的話，不妨參考看看網友的討論，在看房時依照生活習慣、價格預算等因素進行考量，找到最滿意的優質好房、舒適生活！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「套房vs雅房」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/03-2023/11/03，共三個月觀測來源： 討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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