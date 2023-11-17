廣錠通吃汽車、機車充電站生意！博弈訂單疫後爆發倍增

工業電腦廠廣錠（6441）轉型5年累積經驗值，2024年展現新氣象，除博奕機台生意疫後報復性需求出爐，接單爆量1倍，智能洗車及智販機也將12月出貨；能源業務選定直流充電樁為主戰場，北美汽車充電站營運商及電動機車充電站先後於11及12月出貨，儲能櫃在普威與合麒等客戶需求支持下，下季度將擴產線。

「IPC產業做到最後一定是要走向應用。」廣錠董事長廖良彬表示，廣錠從工業電腦起家，近5年朝能源產業發展，在跟總經理林建驊分工合作下，業務重心從幫普威儲能櫃代工，轉向在台灣案場提供自有品牌儲能櫃及接國內外充電樁生意，11月跟亞通合作替合麒工業興建的嘉義2MW儲能案場正式跟台電併網，11月20日替華固能源興建的民雄3MW案場也將併網。

由於合麒工業還有苗栗、台南柳營、台東等案場，廣錠估今年自有品牌儲能櫃預估出貨5MW，2024年已確認待出貨案場約100MW。

充電樁部分，廣錠將是第一家通吃「電動汽車與電動機車」充電樁的業者。位於桃園廠區內，廣錠擺放兩座直流充電樁，一座180KW，一座40KW，其中180KW直流快充充電站11月已經開始交貨北美大型充電站營運商，林建驊指出，第一家客戶已預下2500支需求，12月將開始量交。

廣錠的電動機車快充已取得國家標準局驗證，12月將針對台灣最北縣市標案出貨，第一批60站，目前已經備貨300站，2024年看好各縣市充電站需求，預計可出貨1000站。廣錠解釋，機車快充可以在12分鐘內，讓機車從3成電力充至8成，最佳機車/樁配比為6～10輛：1站，目前跟光陽及中華（2204）驗證中。

事實上，普威是廣錠跨入能源第一個大型國際客戶，目前仍持續合作，桃園廠內滿滿的電池芯，都是預備要替普威趕工成電池模組交貨越南廠的備料，11月趕工出貨，隨普威標到澳洲及東南亞標案，預估2024年總下單廣錠代工單將上看1.2GW~2GW，不過林建驊坦言替普威代工效益是打出市場品牌知名度，廣錠重心仍會放在自有品牌跟充電樁/資料中心不斷電系統等業務上。

廣錠跨入能源產業非一帆風順，初期跌跌撞撞累積不少經驗值，2019年與美國大廠普威合作儲能櫃系統代工，初期代購電池芯又組裝，當時電池芯昂貴稀缺，還得預付款才有資格買芯，下單到交貨面臨龐大資金周轉壓力，利潤變薄，現在則改由普威購料廣錠代工，營運模式逐漸修正成熟。

廣錠累積5年儲能與電力系統設計經驗，團隊也已經接獲內湖大型資料中心不斷電儲能系統訂單，該案場2025～2026年完工，將由廣錠打造儲能及不斷電電力設備，是案場日用電量的2～3倍容量，使資料中心即便停電也能正常維運。

廣錠預估，能源業務將佔年營收6～7成，而另外3～4成仍為工業電腦本業，而近年看好工業電腦走向垂直產業應用，內部也設立AIOT部門，專攻利基應用，目前也已拿到會滙聚智能的鮮食智販機訂單150台，1月會先出貨20台，每台單價50萬元，相當於單月產值貢獻1000萬元。

另外智能洗車機也將在12月交貨太古集團，在南台灣三地集團場域設立14台，每台造價100萬元，後續廣錠也看好海外市場機會。

而本家以工業電腦博奕機台起家，廣錠也感受到全球疫後復甦的氛圍，林建驊表示，澳門跟北美客戶已經三年以上沒有更換博奕機台，今年隨全球解封旅遊復甦，賭客也厭倦線上博奕，期望轉為實體，使博奕大廠今年開始積極汰換機台，廣錠接單爆量，歐洲跟非洲則對樂透機需求高。

廣錠2023年博奕機生意預估接單破2億元，佔營收比近3成，比2022年成長50%，而2024年估將倍增挑戰5億元，廖良彬表示，工業電腦應用走向軟硬整合，廣錠也已砸金投資10人軟體研發團隊，在充電樁、儲能櫃、不斷電系統及洗車機等裝置中加入管理底層軟體（API），客戶快速開發加值功能就能簡單對接，藉此提供廣錠的附加價值，他也看好這是未來趨勢。

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