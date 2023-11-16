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致力推動ESG 中鋼獲TAISE2023台灣企業永續獎等11項大獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼(2002)獲TAISE2023台灣企業永續獎等11項大獎。中鋼提供
中鋼(2002)獲TAISE2023台灣企業永續獎等11項大獎。中鋼提供

中鋼（2002）獲TAISE2023台灣企業永續獎及BSI永續韌性卓越集團獎等11項大獎。

同時，中鋼推動ESG成果完整於企業永續報告書中展現，在台灣企業永續獎評比中獲頒「永續報告獎白金級」外，也獲得全球企業永續獎之「永續報告書獎銅獎」。此外，中鋼在永續單項績效獎部分也成績斐然，一共囊括「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「職場福祉領袖獎」、「創新成長領袖獎」與「人才發展領袖獎」等7座獎項，顯現中鋼對應多項國際ISO標準驗證，均衡落實SDGs 17項永續發展目標的成果深獲國內外機構高度肯定。

因應ESG發展浪潮，中鋼率先提出5G(Green)策略，包含開發綠色製程、製造綠色產品、結盟綠色夥伴、開拓綠色事業、倡導綠色生活。

中鋼以「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」為願景，面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，積極推動「二軸三轉」重要工作，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」之經營雙主軸以及「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」之三大轉型行動。中鋼將持續落實各項減碳方略，採取「以大帶小」策略協助客戶建立碳管理能力，鋼鐵產業上下游攜手共同打造低碳供應鏈，建構產業永續發展的低碳競爭力。

中鋼(2002)獲TAISE2023台灣企業永續獎等11項大獎。中鋼提供
中鋼(2002)獲TAISE2023台灣企業永續獎等11項大獎。中鋼提供

中鋼 綠能 減碳 ESG 鋼鐵

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