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台灣港務公司推動永續發展受肯定 獲企業永續獎及永續行動獎

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台灣港務公司參加台灣永續能源研究基金會舉辦「第16屆TCSA台灣企業永續獎」及「第3屆台灣永續行動獎」，榮獲「永續報告運輸業金獎」、「永續單項績效獎－循環經濟領袖獎」及「台灣永續行動獎SDG9工業、創新與基礎建設類別銅獎」，推動永續發展成果深受肯定。

台灣企業永續獎為我國永續績效重大指標性獎項為我國永續績效重大指標性獎項，今年總計有526家企業提報永續發展報告參與競賽，並經過1,281位評審團嚴謹評選，榮獲「永續報告運輸業金獎」、「永續單項績效獎－循環經濟領袖獎」及「台灣永續行動獎SDG9工業、創新與基礎建設類別銅獎」，推動永續發展成果深受肯定。

港務公司董事長李賢義表示，港務公司經營7個國際商港、每年服務超過3.8萬艘船舶、通過貨物達到7億計費噸以上，港埠作為產業供應鏈的一環，除提供優質的服務外，更需接軌國際發展趨勢，強化港口國際競爭力，作為國際航商業者在國際業務爭取上的支柱。

因此，港務公司持續依循全球永續性報告標準委員會最新發佈GRI Standards 2021版，並對應永續會計準則(SASB)且呼應聯合國永續發展目標SDGs及氣候相關資訊揭露(TCFD)進行編製2022年ESG永續報告書，通過外部第三方公正單位查證，加強外界與利害關係人對於資訊揭露之信任。

港務公司為持續且更有系統推動企業永續發展，今年3月建立永續治理3層架構，設置「永續發展策略委員會」暨「永續發展推動委員會」，並依永續議題設立7個工作小組，涵括環境、社會及公司治理等面向，並於7月16日成立永續發展推動辦公室，輔助永續業務推行。

台灣港務公司辦理「高雄港第七貨櫃中心計畫第二期S1-S3碼頭護岸及新生地填築工程」，回收再利用既有31座沉箱，於填築新生地減少新購料材，同時導入環保工法「鋼管板樁減壓工法新建主結構碼頭」以減少用料，較一般常用工法減少63%排碳量。

另以國內首創拆除既有13座圓形沉箱拖放至水域靜穩區作為生態潛堤，推動創新環保工法搭配循環工料，減省廢料處理及添購新料材雙重成本，充分展現友善生態及循環經濟效益，今以「創新循環、友善生態環境」最佳執行案例獲「永續單項績效獎－循環經濟領袖獎」。

此外，港務公司重視利害關係人關切議題，推行多樣職場友善福利及措施，為員工打造幸福企業，獲得「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」及親子天下雜誌舉辦「親子天下友善家庭職場獎」肯定；堅持為合作夥伴提供優質港口基礎設施及港埠資源，且配合國家能源政策，支援離岸風電業者需求，以「離岸風電業的強力後盾」獲「2023台灣永續行動獎-SDG9工業、創新與基礎建設類別銅獎」；以港區減碳相關措施榮獲「2023年台灣全球商貿運籌發展協會ESG物流永續獎-場域環境永續組金獎」，充分展現港務公司推動永續業務於環境、社會與公司治理方面卓越成果。

離岸風電 ESG 減碳

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