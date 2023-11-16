快訊

WHO權勢性侵案：剛果逾百名受害婦女 每人只獲250美元賠償金

未列民進黨不分區 黃金舜：藍白合明朗後擬考量談合作空間

1公里走2小時…西港大橋到海寮段尖峰時間塞爆 民眾乾脆請假怨太扯

預售回溫？9月揭露件數近8,700件 房仲曝真相：不是賣很快就是賣很久

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

信義房屋統計預售揭露指出，平均地權條例短期衝擊淡化，9月預售揭露件數回升到接近8,700件，年增約27%，不過仍低於第2季政策上路前平均每月1.1萬件，顯示政策上路後非自用需求退場，自用客成為市場購屋主力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖有回穩，但目前預售案表現兩極，不是賣很快就是賣很久，個案表現跡象明顯，捷運站、重劃區、坪數與總價控制得宜的個案，較容易成為熱銷個案。

今年預售交易高峰落在新制上路前一季，平均每個月揭露約1.1萬件，市場有趕上車效應，不過新制上路後，未來新買進的預售不能換約，同時法人購置住宅採許可制，都導致非自用需求明顯退場。

統計顯示，今年預售揭露高峰出現在6月，當月揭露1.4萬件，有許多在市場上看預售猶豫的民眾，提前決定，不過7月剩6,615件，8月7,864件，9月8,692件從交易件數來看，似乎也有觸底回穩的跡象，整體自用買盤穩定。

若以區域表現來看，9月預售案揭露件數最多的是桃園市，共揭露1,800件，超越台中市的1,684件與新北市的1,628件，表現較悶的仍是台北市，揭露211件，主要台北市高單價與高總價的銷售速度放緩，單月成長較多的是台中市，較去年同期成長最多的則是高雄市的960件，可能與科技業投資確定後，市場買盤又重新回籠有關。

預售揭露件數。資料來源／信義房屋
預售揭露件數。資料來源／信義房屋

信義房屋 重劃區 平均地權條例 預售屋

延伸閱讀

郭台銘連署涉賄傳喚郭守正？蔡清祥：由檢方依個案認定

誤信老師帶操盤...樹林房仲女遭騙400萬 聯手警誘逮22歲車手

影／詐騙女車手約社區大廳面交 新北警假扮房仲埋伏逮人

41歲房仲常腹痛跑廁所 醫為他找出腸道不良菌才改善

相關新聞

聚焦台、美市場！瓦城明年第四季將開美國首店 落腳「這州」

聚焦台灣與美國兩大市場，瓦城於美國南加州首家門店將於明年第4季開出，並鎖定5個城市進行展店規畫，在台灣市場則以取得10%...

保時捷電動車攜手馳諾瓦 明年拚10到12座超級快充站

充電樁設計領先業者馳諾瓦科技今(16)日宣布，與台灣保時捷 (Porsche Taiwan) 展開充電基礎設施合作，共同...

集保結算所投入藝文不遺餘力 獲頒文化部文馨獎殊榮

文化部第16屆文馨獎頒獎典禮今(16)日在華山1914文化創意產業園區舉辦盛大的頒獎典禮，臺灣集中保管結算所獲頒文化部「...

預售回溫？9月揭露件數近8,700件 房仲曝真相：不是賣很快就是賣很久

信義房屋統計預售揭露指出，平均地權條例短期衝擊淡化，9月預售揭露件數回升到接近8,700件，年增約27%，不過仍低於第2...

9月預售買盤緩回籠！揭露件數近8700件 創近3月高

房仲業者統計2023年預售揭露件數，平均地權條例短期衝擊淡化，9月預售揭露件數也回升到接近8700件，年增約27%，不過...

燦坤搶攻入冬禦寒商機 季節家電全台門市現貨供應中

天氣轉涼有望推升禦寒家電商品的需求，燦坤（2430）今（16）日公告搶先布局備戰低溫來襲，包含電暖器、電熱毯、冷暖空調等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。