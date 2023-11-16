預售回溫？9月揭露件數近8,700件 房仲曝真相：不是賣很快就是賣很久

信義房屋統計預售揭露指出，平均地權條例短期衝擊淡化，9月預售揭露件數回升到接近8,700件，年增約27%，不過仍低於第2季政策上路前平均每月1.1萬件，顯示政策上路後非自用需求退場，自用客成為市場購屋主力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，雖有回穩，但目前預售案表現兩極，不是賣很快就是賣很久，個案表現跡象明顯，捷運站、重劃區、坪數與總價控制得宜的個案，較容易成為熱銷個案。

今年預售交易高峰落在新制上路前一季，平均每個月揭露約1.1萬件，市場有趕上車效應，不過新制上路後，未來新買進的預售不能換約，同時法人購置住宅採許可制，都導致非自用需求明顯退場。

統計顯示，今年預售揭露高峰出現在6月，當月揭露1.4萬件，有許多在市場上看預售猶豫的民眾，提前決定，不過7月剩6,615件，8月7,864件，9月8,692件從交易件數來看，似乎也有觸底回穩的跡象，整體自用買盤穩定。

若以區域表現來看，9月預售案揭露件數最多的是桃園市，共揭露1,800件，超越台中市的1,684件與新北市的1,628件，表現較悶的仍是台北市，揭露211件，主要台北市高單價與高總價的銷售速度放緩，單月成長較多的是台中市，較去年同期成長最多的則是高雄市的960件，可能與科技業投資確定後，市場買盤又重新回籠有關。

預售揭露件數。資料來源／信義房屋

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