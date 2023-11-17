馬斯克酸巴菲特「該及早投資特斯拉」不單純？ 網猜：刺激散戶投資

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克說，「股神」巴菲特應該早在特斯拉市值只值現在一小部分時，進行投資。PTT網友認為，巴菲特不會投資一直虧損的公司，即使真的投資，特斯拉也不一定有今日的成果。其他網友狠酸馬斯克「老屁孩就愛嘴」。有人推測，馬斯克此言恐怕是想刺激散戶投資，提高股價。

馬斯克近日在X平台的貼文說，「他（指巴菲特）沒在特斯拉只值現在0.1%時投資，真是太可惜了」。此文暗示巴菲特的波克夏公司原本能在特斯拉市值不到7億美元時進行投資。若巴菲特當時以7,000萬美元換取10%股權，以特斯拉當前約6,820億美元的市值來看，該部位將獲得約1,000倍的報酬，價值逼近700億美元。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，巴菲特絕不會冒此風險，即使真的投資特斯拉，由於10%股份已可影響經營路線，因此說不定特斯拉也不一定有今日成果。

其他人則留言「馬投顧真的管不住他那張嘴」、「以巴菲特的投資理念，不會投資一直虧損中的公司，就算時光倒流，也是不會考慮投資一直虧損的特斯拉」、「我是老巴我寧願歐印蘋果，投資特斯拉幹嘛，瘋了不成」、「巴菲特賠錢不會投啦」、「馬斯克教股神怎麼投資，笑死」、「巴菲特照你這樣玩他早就破產了」、「真要比，巴菲特應該更後悔沒買微軟、google、亞馬遜」。

還有人留言「只是想刺激散戶投資吧」、「巴菲特說過不喜歡新銳產業，因夭折率高」、「他一天到晚追著根本不會投資特斯拉的人罵到底為啥」、「老巴守則，先看十五年財報，也就是說TSLA財報不好且時間不夠長，時間太短可能是因素」、「巴菲特又不是創投」、「企業家可以教人怎麼創業，但還真不一定懂投資」、「巴菲特就是專業收割家，不愛創造新實業只買股賺錢」。

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