6字頭！南霸天傳天價買高雄農地 房仲：這地段不意外

高雄農16特區旁有一塊土地未重劃的「農21」農地，看好未來重劃價值，不少建商先行卡位購買農地，近期更傳出南霸天建商京城集團以每坪61萬元天價買下千坪農地，價格創南台灣最高。

京城集團表示，近期集團董事長蔡天贊確實以私人名義購地，但詳細金額和面積並不清楚。目前實價也未揭露該筆交易。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，傳出建商高價購地消息的農21地區，地目雖為都市計畫內的農業區，但該區段臨近凹子底巨蛋商圈與美術館特區，且依傍愛河水岸，距離即將形成環形路網的高雄輕軌也不遠，可說是高雄市地段最佳的農業區。

加上農21早前曾有重劃開發的計劃，當時雖因官方與地主對於土地分回比例沒有共識而停止，但隨著北高雄發展日盛，未來仍有開發可能性，因此吸引建商高價卡位，甚至成為高雄市的最貴農地。

陳定中指出，農21周邊的凹子底巨蛋商圈與美術館特區，現今住宅區土地的成交單價可達150萬元以上，商業區單價更可見200萬元價碼，對比之下，農21的農地價碼可謂相當平實，即便未來重劃後只分回4~5成的土地，價碼仍合乎行情。

況且若農21投入開發，可望將左營高鐵、漢神巨蛋、美術館到高雄車站的北高雄商圈發展連成一氣，使未來地價更具想像空間，因此假如建商以6字頭價碼卡位買農地的消息屬實，也沒那麼令人意外。

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