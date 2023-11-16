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雙北危老熱區買房記得買這物 專家：未來很缺

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近五年雙北都更、危老案件統計。資料來源／住展雜誌
近五年雙北都更、危老案件統計。資料來源／住展雜誌

根據住展雜誌統計，2019年至2023年10月底，台北市、新北市進場銷售的危老建案中，逾八成建案車位數量少於規劃戶數，約二成建案能做到一戶一車位。若比較雙北市危老案規劃戶數及車位數量，近五年總規劃戶數約1.5萬戶，總車位數僅約1.1萬個，約4,258戶房屋沒車位可搭配。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於危老重建沒有最小基地面積限制，近年雙北市有不少危老案，因基地面積偏小，停車空間規劃受限，加上地質條件、建築法規、施工成本、小宅化等因素影響，建案規劃的車位數量少於戶數。

她表示，隨著這些建案相繼完工交屋，社區的停車問題恐會外部化，造成周邊環境與交通的壓力，顯示小基地危老案不僅會讓都市建築基地碎片化，還有可能使市區車位一位難求的問題更加嚴重，現在所稱的危老熱區，未來恐變成車位緊缺區，在區域買房時若有車位，最好買車位。

都更案部分，2019年至2023年10月底，雙北市都更案39％車位不足，61％車位足夠，當中又以規劃大坪數單位的都更案，因基地面積大、總戶數少，車位數量最為充足。經統計，近五年間，雙北市都更案合計規劃戶數約2.7萬戶、車位數約2.8萬個，車位比戶數多1,327個單位。

成采錡表示，都更案基地面積較大，多有設置地下平面停車場的條件，加上地主普遍希望可分回平面車位，以及政府機關會要求建案規劃足夠的停車空間，近5年超過95％雙北市都更案，規劃有平面車位。

經統計雙北市歷年都更、危老建案車位開價，今年截止10月底，平面車位平均開價為296.7萬元／個，機械車位平均開價是211.6萬元／個。與2019年相比，機械車位的開價已提高23.6萬元／個，漲幅約12.6％，反觀較受市場歡迎的平面車位，開價僅上升10.5萬元／個，漲幅約3.7％。

成采錡表示，機械車位開價漲幅高於平面車位，價格基期相對低是原因之一。此外，雙北市都更、危老建案每年的車位平均開價，較容易因推案分布及產品定位等差異出現波動，如2022年受市區多個高價案影響，平面車位平均開價突破300萬元／個。

房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

都更 建案 停車位

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